破談となったサイド・エル・マラのBVB移籍、その賛成論

ヨッヘン・ティットマー

ボルシア・ドルトムントは、サイド・エル・マラを巡る移籍交渉から撤退したことで明確なシグナルを発した。数週間にわたる難航した交渉と、複数回にわたるオファー拒否の末に下したこの決断は、スポーツ面でも財政面でも理にかなったものだった。

エル・マラの才能を疑う者はいない。13ゴール5アシストを記録し、1.FCケルンでの初のシーズンは見事なものだった。それでも、事実関係は明白だ。彼がプロサッカーで成功を収めたシーズンは、あくまでちょうど1シーズンだけ。欧州大会への出場経験もなく、中2〜3日で試合をこなすような日程で定期的にプレーした実績もない。

BVBはこれまでの歴史でも、新加入選手に3000万ユーロを大きく上回る額を支払ったことはほとんどなかった。そんな中で、国際経験のない19歳にボーナス込みで5000万ユーロをはるかに超える額を投じるのは、単純に無責任だったと言える。ましてや、その高額移籍金が一気に選手へどれほど大きなプレッシャーを与えるかは、言うまでもない。

過去には、BVBが粘り強い交渉の中で相手に主導権を握られていると批判されることもあった。だからこそ、首脳陣の一貫した対応は正しい方向への一歩でもある。ボルシアは自ら明確な痛みの限界点を定め、それを今回実際に貫いたことで、移籍市場に対して明確なメッセージを送った。ドルトムントは脅しには屈しない。この毅然とした姿勢は、理想を言えば今後の移籍市場における自らの交渉ポジション強化にもつながるはずだ。

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BVBは今こそ複数の補強ポイントを埋められる

これほどの記録的な移籍金を支払っていれば、残された予算は大きく圧迫されていただろう。もちろん今は時間的なプレッシャーにさらされており、プランB、あるいは複数のプランBをできるだけ早く実行に移す必要がある。それでも、今のほうが裁量の幅は大きく、節約した資金を複数の補強先に振り分けることができる。実際、現有戦力には複数のポジションで厚みと質がまだ必要だからだ。

というのも、エル・マラの代役となるスピードがあり、ドリブル力に優れたウイングを確保するだけでは到底足りない。ドルトムントには、とりわけプレー面でもデュエル面でも強く、戦術眼を備えたアンカーが急務であり、さらにヤン・コウトの退団後は右サイドバックも必要としている。

エル・マラを見送った決断は、一部のBVBファンにとっては一見すると痛みを伴うものかもしれない。しかし同時にそれは、経営的な理性の勝利でもある。BVBは自らの姿勢を示し、財政バランスを守り、正しいタイミングでブレーキを踏んだ。

破談となったサイド・エル・マラのBVB移籍、その反対論

ティム・ウルジヌス

もちろん、1.FCケルンの法外な要求額に対して、BVBがいつかはうんざりするのも理解できる。だがその一方で、ボルシア・ドルトムントは巨大なチャンスも逃した。この“将来のドイツ代表選手”をこれほど「安く」獲得できる機会は、おそらくもう同じ形では訪れないだろう。

サイド・エル・マラのポテンシャルに疑いの余地はなく、世界最高レベルに到達する道も彼には開けているように見える。ケルン残留となった場合に彼の市場価値が下がる可能性は、ライン地方のクラブが降格するようなケースでもない限り、極めて低い。

また、レネ・ワグナー監督の下では、彼が自らの能力を証明するチャンスはさらに増えるだろう。エル・マラはこの指揮官のもとで非常に高く評価されており、明確な違いを生み出せる選手として先発の座を保証されるはずだ。それはルーカス・クヴァスニオクとの別れの直後からすでに感じ取れた。

つまりBVBは、最終的に破談の原因となったその数百万ユーロを、もう少し上積みすることもできたはずだ。両クラブの隔たりは、もはやそれほど大きくなかったはずである。とりわけ、ボルシアが19歳のこの選手の資質を完全に信じ切っていたのは明らかだったのだから。

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BVBはサイド・エル・マラを利益付きで売却できた可能性が高い

そうでなければ、ラース・リッケンらがあれほど執拗に粘り、これだけ多くの交渉ラウンドを重ねることはなかったはずだ。とはいえ、そのような“声明となる移籍”によって――そしてこの超有望なウイングの獲得がまさにそれであったことは疑いようがないが――新たな次元へ踏み込み、直接のライバルたちにメッセージを突きつけるという展望は消えた。

さらに、エル・マラがドルトムントの次なる金脈になっていた可能性も十分にあった。現在の時代を考えれば、将来的な売却時にウスマン・デンベレ、アーリング・ハーランド、あるいはジュード・ベリンガム級の水準に達していたとしても、非現実的とは言えない。ブレントフォードのようなプレミアリーグの中堅クラブがすでに接触してきていたのも偶然ではない。エル・マラにはすでにイングランド市場がある。

エル・マラが健康を維持できれば、その状況は変わらないだろう。魅力的なプレースタイルと、すでに際立っているゴール前での冷静さは、超富豪のクラブオーナーたちの財布を限界まで開かせるに足るだけのスペクタクルを約束しているからだ。BVBはおそらく今後、そのすべてがどこまで実現し得たのかを知ることはないだろう。