2026年9月23日(水)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の競泳では、女子100mバタフライ決勝が開催される。

本記事では、池江璃花子も出場する女子100mバタフライのタイムスケジュール、地上波テレビ放送について紹介していく。

競泳女子100mバタフライ決勝はいつ？何時から？

東京アクアティクスセンターで開催されているアジア競技大会競泳は、9月23日(水・祝)に女子100mバタフライ決勝が開催される。決勝進出を決めた池江璃花子も出場予定で、自身11個目のメダルを懸けて登場する。

決勝は17時00分のスタートを予定している。

9月23日の競泳決勝タイムスケジュール

時間 種目 17:00～ 女子100mバタフライ決勝（池江璃花子出場） 17:08～ 男子100mバタフライ決勝 17:16～ 女子100m背泳ぎ決勝 17:24～ 男子200m自由形決勝 17:44～ 女子100m平泳ぎ決勝 18:03～ 女子400m個人メドレー決勝 18:21～ 混合4×100mメドレーリレー決勝

競泳女子100mバタフライ決勝のテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会競泳は『U-NEXT』がライブ配信を行う。午前中に開催される予選は『U-NEXT』のみ、17時からの決勝レースは『U-NEXT』に加えて地上波『TBS系列』とTVerでも中継・配信を行う予定だ。

女子100mバタフライ決勝は、TBS、TVer、U-NEXTのいずれも中継・ライブ配信を行う。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信（予選9:50～、決勝16:50～）

視聴はこちら TBS系列 12:30~23:27（競泳含むアジア大会全般） TVer 12:30~（競泳含むアジア大会全般）

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会競泳の視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の競泳は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では競泳を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。