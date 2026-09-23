2026年9月23日(水)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の競泳では、女子100mバタフライ決勝が開催される。
本記事では、池江璃花子も出場する女子100mバタフライのタイムスケジュール、地上波テレビ放送について紹介していく。
競泳女子100mバタフライ決勝はいつ？何時から？
東京アクアティクスセンターで開催されているアジア競技大会競泳は、9月23日(水・祝)に女子100mバタフライ決勝が開催される。決勝進出を決めた池江璃花子も出場予定で、自身11個目のメダルを懸けて登場する。
決勝は17時00分のスタートを予定している。
9月23日の競泳決勝タイムスケジュール
時間
種目
17:00～
女子100mバタフライ決勝（池江璃花子出場）
17:08～
男子100mバタフライ決勝
17:16～
女子100m背泳ぎ決勝
17:24～
男子200m自由形決勝
17:44～
女子100m平泳ぎ決勝
18:03～
女子400m個人メドレー決勝
18:21～
混合4×100mメドレーリレー決勝
競泳女子100mバタフライ決勝のテレビ放送・ネット配信予定
アジア大会競泳は『U-NEXT』がライブ配信を行う。午前中に開催される予選は『U-NEXT』のみ、17時からの決勝レースは『U-NEXT』に加えて地上波『TBS系列』とTVerでも中継・配信を行う予定だ。
女子100mバタフライ決勝は、TBS、TVer、U-NEXTのいずれも中継・ライブ配信を行う。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信（予選9:50～、決勝16:50～）
TBS系列
12:30~23:27（競泳含むアジア大会全般）
TVer
12:30~（競泳含むアジア大会全般）
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア大会競泳の視聴方法
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の競泳は『U-NEXT』でライブ配信される。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。