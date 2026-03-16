佐野海舟は同僚から“世界最高の選手”と呼ばれているが…マインツ指揮官「我々にとって極めて重要な選手であることは間違いない」

マインツのウルス・フィッシャー監督が、ブレーメン戦で好パフォーマンスを見せた日本代表MF佐野海舟を手放しで称賛した。

マインツは15日に行われたブンデスリーガ第26節でブレーメンと対戦し、アウェーで2－0の貴重な勝利を収めた。DF菅原由勢やGK長田澪が先発したホームチームを相手に、リーグ戦すべてで先発している佐野が中盤の司令塔として存在感を発揮。52分のチーム2点目の場面では、自らインターセプトしたボールをダイレクトで前線へ送り、追加点の起点にもなった。

そんな佐野について、現地メディアの記者が試合後の記者会見でフィッシャー監督に質問。「カイシュウ・サノはチーム内で“世界最高の選手”と呼ばれていると、ダニー・ダ・コスタが先ほど話していた。監督は彼のパフォーマンスをどう思うか。ナディエム・アミリが離脱したことで、より重要な選手になったのだろうか」と問われたスイス人指揮官は、「彼は今日に限らず重要な存在で、むしろ私がマインツで指揮を執り始めてからずっとそうだ」と語り、自身が昨年12月に就任して以降の存在感を強調。そのプレーについて次のように続けた。

「彼は多くの穴を埋めてくれるし、ポジショニングも素晴らしい。オン・ザ・ボールでのプレーもさらに良くなっていると思うし、今では以前より自信を持ってプレーしている。特にこういう試合では、落ち着きを保てる選手が必要だ。相手がプレスをかけてきても、カイシュウはそこを本当にうまく対処してくれる」

「彼がすでに世界最高レベルの選手かどうかはここでは保留しておこう。ただ、我々にとって極めて重要な選手であることは間違いない」

終盤には、昨年12月から負傷離脱を余儀なくされていた川﨑颯太が3カ月ぶりに途中出場したマインツ。この勝利で15位から13位に浮上し、連勝が「2」で止まったブレーメンと順位が入れ替わった。