高井幸大、今夏以降もボルシアMGでプレー？地元紙が状況整理、最大16.5億円の買取OP行使の可能性は…

ボルシア・メンヒェングラットバッハは、今冬にレンタル加入するも負傷で数試合を欠場しているDF高井幸大を買い取るのだろうか。地元紙『ライニシェ・ポスト』が同選手の状況を分析した。



現在21歳の高井は、今冬にトッテナムからの期限付き移籍で、FW町野修斗も所属するボルシアMGに加入。これまでリーグ戦6試合（うち先発3試合）に出場していたが、筋肉系のトラブルにより、先月28日のブンデスリーガ第24節ウニオン・ベルリン戦に続き、今月6日の第25節バイエルン・ミュンヘン戦、13日の第26節ザンクト・パウリ戦も欠場した。



そんな高井に関して、ボルシアMGが「700万～900万ユーロ（約12億8000万～16億4700万円）程度の買取オプション」を行使するかどうかを分析。MFロッコ・ライツの高額でのRBライプツィヒ移籍が決定しているものの、「トッテナム所属のこの選手を容易には獲得できない」とし、同じくレンタルで加入している「守備的MFヤニック・エンゲルハルトの完全移籍での獲得の方が、より優先度が高いだろう」との見解が述べられている。



一方で、「高井はそのポテンシャルの片鱗こそ示しているものの、まだ継続的に発揮できていない場合には」残留の可能性が高まるという。さらに「特にトッテナムがプレミアリーグでの降格を回避した場合には、再レンタルに向けた道が開かれる可能性が高い」とも指摘されている。



同紙は高井のここ数週間の離脱について「日本代表でのチャンスも縮めることになる」と記す一方で、ボルシアMGにとっては「4月に再びしっかりと戦力として関われるのであれば、失敗に終わるリスクは回避される」とも言及。「この取引は最終的に高い確率で成功だったと言えるだろう」と強調しながら記事を締めくくった。