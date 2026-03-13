Goal.com
Kota Takai Borussia Monchengladbach 02222026(C)Getty Images
Yo Arakawa

ボルシアMG高井幸大、3試合連続欠場が決定…藤田譲瑠チマら所属ザンクト・パウリ戦も不在

【欧州・海外サッカーニュース】ボルシア・メンヒェングラットバッハのDF高井幸大は、ブンデスリーガ第26節ザンクト・パウリ戦も欠場する見込みだ。

ボルシア・メンヒェングラットバッハのDF高井幸大は、ザンクト・パウリ戦の欠場が確定した。オイゲン・ポランスキ監督が明かしている。


現在21歳の高井は今冬、トッテナムからの期限付き移籍でFW町野修斗も所属するボルシアMGに加入。これまでリーグ戦6試合（うち先発3試合）に出場していたが、筋肉系のトラブルにより急きょ欠場となった先月28日のブンデスリーガ第24節ウニオン・ベルリン戦（1-0）に続き、今月6日の第25節バイエルン・ミュンヘン戦（1-4）でもメンバーに復帰しなかった。


そして高井は、13日にボルシアMGのホームで行われる第26節ザンクト・パウリ戦も欠場することが決定。ポランスキ監督は試合に向けた会見で、出場停止明けのMFヤニク・エンゲルハルトが復帰することを報告すると、「ロコ（ライツ）は出場停止で不在だ。ハッキー（ロビン・ハック）、ティム（クラインディーンスト）、そしてコウタも引き続き欠場する」と明かした。

ブンデスリーガ
ボルシアMG crest
ボルシアMG
BMG
ザンクト・パウリ crest
ザンクト・パウリ
FCP


なお、ボルシアMGは現在25ポイントで12位に位置。MF藤田譲瑠チマやDF安藤智哉、FW原大智が所属するザンクト・パウリは24ポイントで15位につけており、両者にとって落とせない一戦となる。

