ボルシアMG高井幸大、3試合連続欠場が決定…藤田譲瑠チマら所属ザンクト・パウリ戦も不在

ボルシア・メンヒェングラットバッハのDF高井幸大は、ザンクト・パウリ戦の欠場が確定した。オイゲン・ポランスキ監督が明かしている。





現在21歳の高井は今冬、トッテナムからの期限付き移籍でFW町野修斗も所属するボルシアMGに加入。これまでリーグ戦6試合（うち先発3試合）に出場していたが、筋肉系のトラブルにより急きょ欠場となった先月28日のブンデスリーガ第24節ウニオン・ベルリン戦（1-0）に続き、今月6日の第25節バイエルン・ミュンヘン戦（1-4）でもメンバーに復帰しなかった。





そして高井は、13日にボルシアMGのホームで行われる第26節ザンクト・パウリ戦も欠場することが決定。ポランスキ監督は試合に向けた会見で、出場停止明けのMFヤニク・エンゲルハルトが復帰することを報告すると、「ロコ（ライツ）は出場停止で不在だ。ハッキー（ロビン・ハック）、ティム（クラインディーンスト）、そしてコウタも引き続き欠場する」と明かした。





なお、ボルシアMGは現在25ポイントで12位に位置。MF藤田譲瑠チマやDF安藤智哉、FW原大智が所属するザンクト・パウリは24ポイントで15位につけており、両者にとって落とせない一戦となる。