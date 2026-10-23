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横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスは10月24日(土)、プロ野球日本シリーズ2026の第1戦で対戦する。

本記事では、日本シリーズ第1戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本シリーズ第1戦 DeNA対ソフトバンクの日程・開始時間

プロ野球日本シリーズ2026の第1戦は、10月24日(土)18:30から横浜スタジアムで開催される。

セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグ王者のソフトバンクが対戦する。

項目 内容 大会 SMBC日本シリーズ2026 第1戦 開始日時 2026年10月24日(土)18:30 対戦カード DeNA vs ソフトバンク 会場 横浜スタジアム

日本シリーズ第1戦の地上波テレビ放送はある？

10月24日(土)の日本シリーズ第1戦は、地上波『TBS系列』で生中継される。

番組では解説は工藤公康氏と三浦大輔氏、実況は新夕悦男アナウンサーが担当する。

チャンネル 形態 生中継 TBS系列 地上波 〇

日本シリーズ第1戦のネット配信は？

日本シリーズ第1戦は、『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信される。

『U-NEXT』では18:20からライブ配信を開始。地上波とは異なり、CMなしで試合終了後のヒーローインタビューまで完全ノーカットで配信する。31日間無料トライアルも利用可能だ。

一方の『TVer』は地上波『TBS系列』の同時配信となる。

配信サービス 形態 生中継 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 TVer ネット 〇

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。