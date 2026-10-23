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DeNA SoftBank 2024DAZN
日本シリーズ第1戦～第3戦はU-NEXTでCMなし生中継！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【10月24日】日本シリーズ第1戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定｜DeNA対ソフトバンク

プロ野球日本シリーズ2026第1戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスの中継スケジュール、視聴方法を紹介。

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横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスは10月24日(土)、プロ野球日本シリーズ2026の第1戦で対戦する。

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本記事では、日本シリーズ第1戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本シリーズ第1戦 DeNA対ソフトバンクの日程・開始時間

プロ野球日本シリーズ2026の第1戦は、10月24日(土)18:30から横浜スタジアムで開催される。

セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグ王者のソフトバンクが対戦する。

項目

内容

大会

SMBC日本シリーズ2026 第1戦

開始日時

2026年10月24日(土)18:30

対戦カード

DeNA vs ソフトバンク

会場

横浜スタジアム

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日本シリーズ第1戦の地上波テレビ放送はある？

10月24日(土)の日本シリーズ第1戦は、地上波『TBS系列』で生中継される。

番組では解説は工藤公康氏と三浦大輔氏、実況は新夕悦男アナウンサーが担当する。

チャンネル

形態

生中継

TBS系列

地上波

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日本シリーズ第1戦のネット配信は？

日本シリーズ第1戦は、『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信される。

『U-NEXT』では18:20からライブ配信を開始。地上波とは異なり、CMなしで試合終了後のヒーローインタビューまで完全ノーカットで配信する。31日間無料トライアルも利用可能だ。

一方の『TVer』は地上波『TBS系列』の同時配信となる。

配信サービス

形態

生中継

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

TVer

ネット

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日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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