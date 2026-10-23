横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスは10月24日(土)、プロ野球日本シリーズ2026の第1戦で対戦する。
本記事では、日本シリーズ第1戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
日本シリーズ第1戦 DeNA対ソフトバンクの日程・開始時間
プロ野球日本シリーズ2026の第1戦は、10月24日(土)18:30から横浜スタジアムで開催される。
セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグ王者のソフトバンクが対戦する。
項目
内容
大会
SMBC日本シリーズ2026 第1戦
開始日時
2026年10月24日(土)18:30
対戦カード
DeNA vs ソフトバンク
会場
横浜スタジアム
日本シリーズ第1戦の地上波テレビ放送はある？
10月24日(土)の日本シリーズ第1戦は、地上波『TBS系列』で生中継される。
番組では解説は工藤公康氏と三浦大輔氏、実況は新夕悦男アナウンサーが担当する。
チャンネル
形態
生中継
TBS系列
地上波
〇
日本シリーズ第1戦のネット配信は？
日本シリーズ第1戦は、『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信される。
『U-NEXT』では18:20からライブ配信を開始。地上波とは異なり、CMなしで試合終了後のヒーローインタビューまで完全ノーカットで配信する。31日間無料トライアルも利用可能だ。
一方の『TVer』は地上波『TBS系列』の同時配信となる。
配信サービス
形態
生中継
U-NEXT
ネット
〇
TVer
ネット
〇
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。