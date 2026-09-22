第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、陸上競技の各種目が行われる。

本記事では、陸上競技の日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア競技大会陸上競技｜大会日程

アジア競技大会の陸上競技は、2026年9月23日(水・祝)から9月29日(火)にかけて開催される。

トラック・フィールド競技は名古屋市瑞穂公園陸上競技場、競歩は愛知県庁・名古屋市役所周辺コースで実施。マラソンは9月26日(土)に行われる。

種目 日程 会場 競歩 9月23日(水・祝)

9月27日(日) 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース トラック・フィールド 9月24日(木)～9月29日(火) 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 マラソン 9月26日(土) 名古屋市瑞穂公園陸上競技場・都心コース

アジア競技大会陸上競技｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会の陸上競技は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定している。

また、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』で『TBS系列』の放送が同時配信される。

開催日 TBS系列 U-NEXT 9月23日(水・祝) 12:30～23:27

※他競技の放送枠。陸上競技の生中継予定なし 7:30～ 9月24日(木) 16:30～23:27

[TVer同時配信あり] 9:30～ 9月25日(金) 16:30～22:54

[TVer同時配信あり] 9:00～ 9月26日(土) 7:00～11:45

15:50～22:30

[TVer同時配信あり] 7:30～ 9月27日(日) 18:30～23:24

[TVer同時配信あり] 7:30～ 9月28日(月) 18:30～23:27

[TVer同時配信あり] 9:30～ 9月29日(火) 15:49～23:27

[TVer同時配信あり] 11:00～

※TBS系列の放送枠では陸上競技以外の競技も放送予定。

※競技日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では陸上競技を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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アジア競技大会陸上競技｜競技日程詳細

■9月23日(水・祝)

開始時間 種目 ラウンド 7:30 男子 ハーフマラソン競歩 決勝 7:30 女子 ハーフマラソン競歩 決勝

■9月24日(木)

開始時間 種目 ラウンド 10:00 女子 100mハードル 七種競技 10:20 混合 4×400mリレー 予選 10:30 男子 三段跳 予選A・B組 10:40 女子 走高跳 七種競技 19:05 男子 走高跳 予選A・B組 19:13 女子 砲丸投 七種競技 19:33 女子 100m 予選 19:44 女子 三段跳 決勝 20:08 男子 100m 予選 20:55 男子 円盤投 決勝 21:00 女子 200m 七種競技 21:25 女子 10000m 決勝 22:15 混合 4×400mリレー 決勝

■9月25日(金)

開始時間 種目 ラウンド 10:00 女子 走幅跳 七種競技 10:30 男子 400m 予選 11:25 女子 やり投 七種競技 19:05 女子 砲丸投 決勝 19:13 女子 100m 準決勝 19:33 男子 100m 準決勝 20:03 女子 棒高跳 決勝 20:11 女子 800m 七種競技 20:32 男子 10000m 決勝 20:40 男子 ハンマー投 決勝 21:15 女子 400m 予選 21:43 男子 400m 準決勝 22:05 女子 100m 決勝 22:15 男子 100m 決勝

■9月26日(土)

開始時間 種目 ラウンド 7:30 男子 マラソン 決勝 7:50 女子 マラソン 決勝 9:05 男子 100m 十種競技 9:45 男子 走幅跳 十種競技 11:00 男子 砲丸投 十種競技 11:05 男子 やり投 予選A組 11:30 女子 200m 予選 12:08 男子 やり投 予選B組 12:15 男子 200m 予選 12:20 女子 走幅跳 予選A・B組 18:05 男子 走高跳 十種競技 19:05 男子 110mハードル 予選 19:34 女子 100mハードル 予選 19:55 女子 200m 準決勝 20:00 男子 砲丸投 決勝 20:16 男子 200m 準決勝 20:35 男子 三段跳 決勝 20:51 男子 1500m 予選 21:20 男子 400m 十種競技 21:45 女子 400m 決勝 22:03 男子 400m 決勝 22:15 女子 1500m 決勝

■9月27日(日)

開始時間 種目 ラウンド 7:30 男子 マラソン競歩 決勝 7:30 女子 マラソン競歩 決勝 11:00 男子 110mハードル 十種競技 11:40 男子 円盤投 十種競技 11:50 女子 走高跳 予選A・B組 12:05 男子 400mハードル 予選 12:35 女子 400mハードル 予選 12:40 男子 走幅跳 予選A・B組 13:20 男子 棒高跳 十種競技 19:05 男子 やり投 十種競技 19:10 女子 走幅跳 決勝 19:35 女子 200m 決勝 19:45 男子 200m 決勝 20:08 男子 110mハードル 決勝 20:15 男子 走高跳 決勝 20:23 女子 100mハードル 決勝 20:36 男子 800m 予選 21:03 女子 やり投 決勝 21:10 男子 1500m 十種競技 21:22 女子 3000m障害物 決勝 21:45 女子 4×100mリレー 予選 22:12 男子 4×100mリレー 予選

■9月28日(月)

開始時間 種目 ラウンド 18:15 女子 円盤投 決勝 18:50 混合 4×100mリレー 予選 19:10 女子 400mハードル 決勝 19:20 男子 400mハードル 決勝 19:42 男子 3000m障害物 決勝 19:55 男子 走幅跳 決勝 20:05 男子 1500m 決勝 20:20 女子 800m 予選 20:25 男子 やり投 決勝 20:43 女子 5000m 決勝 21:20 男子 4×400mリレー 予選 22:04 女子 4×100mリレー 決勝 22:23 男子 4×100mリレー 決勝

■9月29日(火)

開始時間 種目 ラウンド 18:15 男子 棒高跳 決勝 19:18 女子 走高跳 決勝 19:35 女子 ハンマー投 決勝 19:50 女子 800m 決勝 20:05 男子 800m 決勝 20:15 男子 5000m 決勝 20:48 混合 4×100mリレー 決勝 21:05 女子 4×400mリレー 決勝 21:17 男子 4×400mリレー 決勝

※競技日程は変更となる場合があります。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



