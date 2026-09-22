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20260612 Paloma Mizuho Stadium track(C)Getty images
【アジア大会】陸上競技はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

アジア大会2026・陸上競技の地上波テレビ放送・ネット配信予定｜短距離・長距離のスケジュールは？

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技の地上波テレビ放送やネット配信予定、試合日程を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、陸上競技の各種目が行われる。

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本記事では、陸上競技の日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア競技大会陸上競技｜大会日程

アジア競技大会の陸上競技は、2026年9月23日(水・祝)から9月29日(火)にかけて開催される。

トラック・フィールド競技は名古屋市瑞穂公園陸上競技場、競歩は愛知県庁・名古屋市役所周辺コースで実施。マラソンは9月26日(土)に行われる。

種目

日程

会場

競歩

9月23日(水・祝)
9月27日(日)

愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

トラック・フィールド

9月24日(木)～9月29日(火)

名古屋市瑞穂公園陸上競技場

マラソン

9月26日(土)

名古屋市瑞穂公園陸上競技場・都心コース

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アジア競技大会陸上競技｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会の陸上競技は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定している。

また、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』で『TBS系列』の放送が同時配信される。

開催日

TBS系列

U-NEXT

9月23日(水・祝)

12:30～23:27
※他競技の放送枠。陸上競技の生中継予定なし

7:30～

9月24日(木)

16:30～23:27
[TVer同時配信あり]

9:30～

9月25日(金)

16:30～22:54
[TVer同時配信あり]

9:00～

9月26日(土)

7:00～11:45
15:50～22:30
[TVer同時配信あり]

7:30～

9月27日(日)

18:30～23:24
[TVer同時配信あり]

7:30～

9月28日(月)

18:30～23:27
[TVer同時配信あり]

9:30～

9月29日(火)

15:49～23:27
[TVer同時配信あり]

11:00～

※TBS系列の放送枠では陸上競技以外の競技も放送予定。
※競技日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法は？

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では陸上競技を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア競技大会陸上競技｜競技日程詳細

■9月23日(水・祝)

開始時間

種目

ラウンド

7:30

男子 ハーフマラソン競歩

決勝

7:30

女子 ハーフマラソン競歩

決勝

■9月24日(木)

開始時間

種目

ラウンド

10:00

女子 100mハードル

七種競技

10:20

混合 4×400mリレー

予選

10:30

男子 三段跳

予選A・B組

10:40

女子 走高跳

七種競技

19:05

男子 走高跳

予選A・B組

19:13

女子 砲丸投

七種競技

19:33

女子 100m

予選

19:44

女子 三段跳

決勝

20:08

男子 100m

予選

20:55

男子 円盤投

決勝

21:00

女子 200m

七種競技

21:25

女子 10000m

決勝

22:15

混合 4×400mリレー

決勝

■9月25日(金)

開始時間

種目

ラウンド

10:00

女子 走幅跳

七種競技

10:30

男子 400m

予選

11:25

女子 やり投

七種競技

19:05

女子 砲丸投

決勝

19:13

女子 100m

準決勝

19:33

男子 100m

準決勝

20:03

女子 棒高跳

決勝

20:11

女子 800m

七種競技

20:32

男子 10000m

決勝

20:40

男子 ハンマー投

決勝

21:15

女子 400m

予選

21:43

男子 400m

準決勝

22:05

女子 100m

決勝

22:15

男子 100m

決勝

■9月26日(土)

開始時間

種目

ラウンド

7:30

男子 マラソン

決勝

7:50

女子 マラソン

決勝

9:05

男子 100m

十種競技

9:45

男子 走幅跳

十種競技

11:00

男子 砲丸投

十種競技

11:05

男子 やり投

予選A組

11:30

女子 200m

予選

12:08

男子 やり投

予選B組

12:15

男子 200m

予選

12:20

女子 走幅跳

予選A・B組

18:05

男子 走高跳

十種競技

19:05

男子 110mハードル

予選

19:34

女子 100mハードル

予選

19:55

女子 200m

準決勝

20:00

男子 砲丸投

決勝

20:16

男子 200m

準決勝

20:35

男子 三段跳

決勝

20:51

男子 1500m

予選

21:20

男子 400m

十種競技

21:45

女子 400m

決勝

22:03

男子 400m

決勝

22:15

女子 1500m

決勝

■9月27日(日)

開始時間

種目

ラウンド

7:30

男子 マラソン競歩

決勝

7:30

女子 マラソン競歩

決勝

11:00

男子 110mハードル

十種競技

11:40

男子 円盤投

十種競技

11:50

女子 走高跳

予選A・B組

12:05

男子 400mハードル

予選

12:35

女子 400mハードル

予選

12:40

男子 走幅跳

予選A・B組

13:20

男子 棒高跳

十種競技

19:05

男子 やり投

十種競技

19:10

女子 走幅跳

決勝

19:35

女子 200m

決勝

19:45

男子 200m

決勝

20:08

男子 110mハードル

決勝

20:15

男子 走高跳

決勝

20:23

女子 100mハードル

決勝

20:36

男子 800m

予選

21:03

女子 やり投

決勝

21:10

男子 1500m

十種競技

21:22

女子 3000m障害物

決勝

21:45

女子 4×100mリレー

予選

22:12

男子 4×100mリレー

予選

■9月28日(月)

開始時間

種目

ラウンド

18:15

女子 円盤投

決勝

18:50

混合 4×100mリレー

予選

19:10

女子 400mハードル

決勝

19:20

男子 400mハードル

決勝

19:42

男子 3000m障害物

決勝

19:55

男子 走幅跳

決勝

20:05

男子 1500m

決勝

20:20

女子 800m

予選

20:25

男子 やり投

決勝

20:43

女子 5000m

決勝

21:20

男子 4×400mリレー

予選

22:04

女子 4×100mリレー

決勝

22:23

男子 4×100mリレー

決勝

■9月29日(火)

開始時間

種目

ラウンド

18:15

男子 棒高跳

決勝

19:18

女子 走高跳

決勝

19:35

女子 ハンマー投

決勝

19:50

女子 800m

決勝

20:05

男子 800m

決勝

20:15

男子 5000m

決勝

20:48

混合 4×100mリレー

決勝

21:05

女子 4×400mリレー

決勝

21:17

男子 4×400mリレー

決勝

※競技日程は変更となる場合があります。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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