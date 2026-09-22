第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、陸上競技の各種目が行われる。
本記事では、陸上競技の日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジア競技大会陸上競技｜大会日程
アジア競技大会の陸上競技は、2026年9月23日(水・祝)から9月29日(火)にかけて開催される。
トラック・フィールド競技は名古屋市瑞穂公園陸上競技場、競歩は愛知県庁・名古屋市役所周辺コースで実施。マラソンは9月26日(土)に行われる。
種目
日程
会場
競歩
9月23日(水・祝)
愛知県庁・名古屋市役所周辺コース
トラック・フィールド
9月24日(木)～9月29日(火)
名古屋市瑞穂公園陸上競技場
マラソン
9月26日(土)
名古屋市瑞穂公園陸上競技場・都心コース
アジア競技大会陸上競技｜テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会の陸上競技は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定している。
また、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』で『TBS系列』の放送が同時配信される。
開催日
TBS系列
9月23日(水・祝)
12:30～23:27
7:30～
9月24日(木)
16:30～23:27
9:30～
9月25日(金)
16:30～22:54
9:00～
9月26日(土)
7:00～11:45
7:30～
9月27日(日)
18:30～23:24
7:30～
9月28日(月)
18:30～23:27
9:30～
9月29日(火)
15:49～23:27
11:00～
※TBS系列の放送枠では陸上競技以外の競技も放送予定。
※競技日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法は？U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技は『U-NEXT』でライブ配信される。
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アジア競技大会陸上競技｜競技日程詳細
■9月23日(水・祝)
開始時間
種目
ラウンド
7:30
男子 ハーフマラソン競歩
決勝
7:30
女子 ハーフマラソン競歩
決勝
■9月24日(木)
開始時間
種目
ラウンド
10:00
女子 100mハードル
七種競技
10:20
混合 4×400mリレー
予選
10:30
男子 三段跳
予選A・B組
10:40
女子 走高跳
七種競技
19:05
男子 走高跳
予選A・B組
19:13
女子 砲丸投
七種競技
19:33
女子 100m
予選
19:44
女子 三段跳
決勝
20:08
男子 100m
予選
20:55
男子 円盤投
決勝
21:00
女子 200m
七種競技
21:25
女子 10000m
決勝
22:15
混合 4×400mリレー
決勝
■9月25日(金)
開始時間
種目
ラウンド
10:00
女子 走幅跳
七種競技
10:30
男子 400m
予選
11:25
女子 やり投
七種競技
19:05
女子 砲丸投
決勝
19:13
女子 100m
準決勝
19:33
男子 100m
準決勝
20:03
女子 棒高跳
決勝
20:11
女子 800m
七種競技
20:32
男子 10000m
決勝
20:40
男子 ハンマー投
決勝
21:15
女子 400m
予選
21:43
男子 400m
準決勝
22:05
女子 100m
決勝
22:15
男子 100m
決勝
■9月26日(土)
開始時間
種目
ラウンド
7:30
男子 マラソン
決勝
7:50
女子 マラソン
決勝
9:05
男子 100m
十種競技
9:45
男子 走幅跳
十種競技
11:00
男子 砲丸投
十種競技
11:05
男子 やり投
予選A組
11:30
女子 200m
予選
12:08
男子 やり投
予選B組
12:15
男子 200m
予選
12:20
女子 走幅跳
予選A・B組
18:05
男子 走高跳
十種競技
19:05
男子 110mハードル
予選
19:34
女子 100mハードル
予選
19:55
女子 200m
準決勝
20:00
男子 砲丸投
決勝
20:16
男子 200m
準決勝
20:35
男子 三段跳
決勝
20:51
男子 1500m
予選
21:20
男子 400m
十種競技
21:45
女子 400m
決勝
22:03
男子 400m
決勝
22:15
女子 1500m
決勝
■9月27日(日)
開始時間
種目
ラウンド
7:30
男子 マラソン競歩
決勝
7:30
女子 マラソン競歩
決勝
11:00
男子 110mハードル
十種競技
11:40
男子 円盤投
十種競技
11:50
女子 走高跳
予選A・B組
12:05
男子 400mハードル
予選
12:35
女子 400mハードル
予選
12:40
男子 走幅跳
予選A・B組
13:20
男子 棒高跳
十種競技
19:05
男子 やり投
十種競技
19:10
女子 走幅跳
決勝
19:35
女子 200m
決勝
19:45
男子 200m
決勝
20:08
男子 110mハードル
決勝
20:15
男子 走高跳
決勝
20:23
女子 100mハードル
決勝
20:36
男子 800m
予選
21:03
女子 やり投
決勝
21:10
男子 1500m
十種競技
21:22
女子 3000m障害物
決勝
21:45
女子 4×100mリレー
予選
22:12
男子 4×100mリレー
予選
■9月28日(月)
開始時間
種目
ラウンド
18:15
女子 円盤投
決勝
18:50
混合 4×100mリレー
予選
19:10
女子 400mハードル
決勝
19:20
男子 400mハードル
決勝
19:42
男子 3000m障害物
決勝
19:55
男子 走幅跳
決勝
20:05
男子 1500m
決勝
20:20
女子 800m
予選
20:25
男子 やり投
決勝
20:43
女子 5000m
決勝
21:20
男子 4×400mリレー
予選
22:04
女子 4×100mリレー
決勝
22:23
男子 4×100mリレー
決勝
■9月29日(火)
開始時間
種目
ラウンド
18:15
男子 棒高跳
決勝
19:18
女子 走高跳
決勝
19:35
女子 ハンマー投
決勝
19:50
女子 800m
決勝
20:05
男子 800m
決勝
20:15
男子 5000m
決勝
20:48
混合 4×100mリレー
決勝
21:05
女子 4×400mリレー
決勝
21:17
男子 4×400mリレー
決勝
※競技日程は変更となる場合があります。
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