「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の陸上女子1500m決勝に、田中希実と道下美槻が出場する。

本記事では、陸上女子1500m決勝のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

陸上女子1500m決勝の開始時間・出場選手

アジア大会2026陸上女子1500m決勝は、9月26日(土)にパロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)で開催される。

日本代表からは田中希実と道下美槻が出場予定。決勝の開始時刻は22:15に予定されている。

大会：第20回アジア競技大会 陸上女子1500m 決勝

開始日時：2026年9月26日(土)22:15予定

日本代表：田中希実、道下美槻

会場：パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)

陸上女子1500m決勝のテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会2026陸上女子1500m決勝は、ネット『U-NEXT』でもライブ＆見逃し配信を予定。テレビ放送は地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』での同時配信も実施予定だ。

『U-NEXT』では9月26日(土)7:10からアジア大会をライブ配信予定。『TBS系列』および『TVer』では9月26日(土)15:50～22:30の放送枠で女子1500m決勝を生中継予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信・見逃し配信

視聴はこちら TBS系列 生中継 TVer TBS系列同時配信

※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

陸上女子1500m決勝のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋は、ネット『U-NEXT』でもライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信はU-NEXTの独占ライブとなる。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能となる。

サービス 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 〇

[20競技以上をライブ配信] 地上波TBS系列 〇 TVer

(TBS同時配信) 〇

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

U-NEXT無料トライアル登録方法

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。