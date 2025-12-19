日本代表選手が所属するペルージャと大阪ブルテオンが、FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025の準決勝・決勝ラウンドに進出した。
本記事では、準決勝・決勝ラウンドのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
準決勝・決勝ラウンドのテレビ放送・ネット配信予定
12月16日(火)にブラジルで開幕を迎えたFIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025では、日本代表の石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と西田有志らが所属する大阪ブルテオン(日本)がグループステージのプールBで同居したが、ともに準決勝・決勝ラウンドに進出。ペルージャが1位、大阪ブルテオンが2位での通過となった。
8強が集う準決勝・決勝ラウンドでは、日本時間12月21日(日)に準決勝2試合、翌22日(月)に決勝および3位決定戦が開催予定だ。中継はグループステージから引き続き、ネット『FOD』とCS『フジテレビONE／NEXT』が生中継を実施。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信する。『FOD』および『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。
|試合日程
|ラウンド
|対戦カード
|放送・配信
|12/21(日)3:00
|準決勝
|ザヴィエルチェ vs 大阪ブルテオン
|【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
|12/21(日)6:30
|準決勝
|ペルージャ vs ヴォレイ・レナタ
|【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
|12/22(月)3:00
|3位決定戦
|準決勝敗者 vs 準決勝敗者
|【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
|12/22(月)6:30
|決勝
|準決勝勝者 vs 準決勝勝者
|【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。
準決勝・決勝ラウンドのおすすめ視聴方法
世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。
■登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。
バレーボール世界クラブ選手権2025男子の最新情報
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。