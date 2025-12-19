このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuki ishikawa Yuji nishida 2021(C)Getty images
Tsutomu Maeda

ペルージャ＆大阪ブルテオンの準決勝・決勝ラウンド放送/配信予定・視聴方法は？｜FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025の準決勝・決勝ラウンドのテレビ放送・ネット配信予定は？ペルージャ＆大阪ブルテオン戦の視聴方法を紹介。

1FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権が開幕。

石川祐希の所属のペルージャ戦、大阪ブルテオン戦をFODで全試合ライブ配信。

日本代表選手が所属するペルージャと大阪ブルテオンが、FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025の準決勝・決勝ラウンドに進出した。

本記事では、準決勝・決勝ラウンドのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

準決勝・決勝ラウンドのテレビ放送・ネット配信予定

12月16日(火)にブラジルで開幕を迎えたFIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025では、日本代表の石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と西田有志らが所属する大阪ブルテオン(日本)がグループステージのプールBで同居したが、ともに準決勝・決勝ラウンドに進出。ペルージャが1位、大阪ブルテオンが2位での通過となった。

8強が集う準決勝・決勝ラウンドでは、日本時間12月21日(日)に準決勝2試合、翌22日(月)に決勝および3位決定戦が開催予定だ。中継はグループステージから引き続き、ネット『FOD』とCS『フジテレビONE／NEXT』が生中継を実施。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信する。『FOD』および『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

試合日程ラウンド対戦カード放送・配信
12/21(日)3:00準決勝ザヴィエルチェ vs 大阪ブルテオン【ネット】
FOD(Amazonあり)

【テレビ】
フジテレビNEXT
12/21(日)6:30準決勝ペルージャ vs ヴォレイ・レナタ【ネット】
FOD(Amazonあり)

【テレビ】
フジテレビNEXT
12/22(月)3:003位決定戦準決勝敗者 vs 準決勝敗者【ネット】
FOD(Amazonあり)

【テレビ】
フジテレビNEXT
12/22(月)6:30決勝準決勝勝者 vs 準決勝勝者【ネット】
FOD(Amazonあり)

【テレビ】
フジテレビNEXT

※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。

準決勝・決勝ラウンドのおすすめ視聴方法

世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

バレーボール世界クラブ選手権2025男子の最新情報

