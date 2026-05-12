世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」の『全米プロゴルフ選手権2026』が、5月14日(木)～17日(日)に行われる。

本記事では、全米プロゴルフ選手権2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

全米プロゴルフ選手権2026のテレビ放送・ネット配信予定

全米プロゴルフ選手権2026は、日本時間5月14日(木)・15日(金)に予選ラウンド、16日(土)・17日(日)に決勝ラウンドが開催予定。会場はアロニミンクGC(アメリカ・ペンシルベニア州)だ。

大会の模様は、ネットが『U-NEXT』でライブ配信、テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』で生中継される。

※すべて日本時間。

※大会開始時間、出場選手が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米プロゴルフ選手権2026のU－NEXT中継の特徴は？

『U-NEXT』には「月額プラン」と「ワールドゴルフパック」があるが、「全米プロゴルフ選手権2026」はいずれのプランでも追加料金なしで視聴可能。「月額プラン」には31日間無料トライアルがあり、期間中に視聴できる見放題作品の対象にもなっている。

また、CH1が「国際映像 (日本語実況・解説付き)」、CH2～5の「特定グループ」5チャンネルによるマルチチャンネル配信に加え、「ワールドゴルフパック」会員向け限定で「日本勢徹底マークチャンネル」も配信。「日本勢徹底マークチャンネル」ほ配信時間は、密着対象選手のスタート時間によって異なる。

U-NEXT中継詳細

チャンネル 月額プラン

月額2,189円(税込)

[31日間無料トライアルあり] ワールドゴルフパック

月額2,600円(税込) CH1：国際映像 (日本語実況・解説付き) 〇 〇 CH2：特定グループ1 〇 〇 CH2：特定グループ2 〇 〇 CH2：特定グループ3 〇 〇 CH2：特定グループ4 〇 〇 日本勢徹底マークチャンネル × 〇

全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述の通り、全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、通常ライブ配信だけでなく「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。