TOTOジャパンクラシック2026は、米国女子ツアー(LPGA)の公式戦として日本女子ツアー(JLPGA)との共催で行われる。
本記事では、TOTOジャパンクラシック2026の大会日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
TOTOジャパンクラシック2026の日程
2026年のTOTOジャパンクラシックは、茨城県小美玉市の太平洋クラブ美野里コースで開催される。大会は72ホールのストロークプレーで、予選カットなしで行われる。
開催日
ラウンド
11/5(木)
第1ラウンド
11/6(金)
第2ラウンド
11/7(土)
第3ラウンド
11/8(日)
最終ラウンド
TOTOジャパンクラシック2026のテレビ放送・ネット配信予定
TOTOジャパンクラシック2026は、ネット配信『U-NEXT』が大会4日間を独占ライブ配信する。国際映像は月額プランで視聴でき、日本人選手らを追う「日本勢徹底マークLIVE」はワールドゴルフパックで配信される。
テレビでは衛星放送『GAORA SPORTS』が4日間を中継する。地上波『MBS・TBS系列』は11月7日(土)と8日(日)、衛星放送『ゴルフネットワーク』は両日の1番ホールを放送する。
チャンネル
形態
放送・配信時間
U-NEXT
ネット
11/5(木)11:00～
衛星放送
11/5(木)12:00～15:00
MBS・TBS系列
地上波
11/7(土)14:00～15:24
ゴルフネットワーク
衛星放送
11/7(土)8:00～10:45
※放送・配信時間は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび各中継局公式サイトよりご確認ください。
TOTOジャパンクラシック2026のおすすめ視聴方法
TOTOジャパンクラシック2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はTOTOジャパンクラシック2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される500円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質500円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
- ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供するプラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
大会
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
〇
×
LPGAツアー(米国女子)
〇
×
マスターズゴルフ
×
〇
全米プロゴルフ選手権
〇
〇
全米オープンゴルフ選手権
〇
〇
全英オープンゴルフ選手権
〇
〇
シェブロン選手権
〇
〇
全米女子プロゴルフ選手権
〇
〇
全米女子オープン
〇
〇
エビアン選手権
〇
〇
AIG全英女子オープン
〇
〇
DPワールドツアー(欧州男子)
〇
×
LET(欧州女子)
〇
×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
〇
×
ニュージーランドオープン
〇
×
JLPGAツアー
×
〇
ステップ・アップ・ツアー
×
〇
TGL
〇
×
各海外ツアーの過去大会映像
〇
×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。