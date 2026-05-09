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20251206 tatsuro taira(C)Getty images
【平良達郎出場】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Tsutomu Maeda

平良達郎 UFC最新試合のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

平良達郎のUFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法や日本時間の開催日を紹介。

【5/10(日)】平良達郎出場予定！
ufc u-next

U-NEXT

UFC328はU-NEXTがライブ配信！

5月10日(日)午前6時～開催。平良達郎がジョシュア・ヴァンと対戦

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXTで全試合ライブ＆見逃し配信平良達郎がUFC試合に出場

「UFC328」で、平良達郎がタイトルマッチに臨む。

【平良達郎出場予定】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

本記事では、平良達郎が出場するUFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

平良達郎 UFC最新試合の日程

平良達郎は日本時間5月10日(日)に行われる「UFC328」にて、フライ級タイトルマッチで王者ジョシュア・ ヴァンへの挑戦を予定。当初は4月12日(日)開催の「UFC327」で対戦する予定だったが、ジョシュア・ヴァンの負傷によって後ろ倒しとなった。

「UFC328」では、アーリープレリムが日本時間5月10日(日)午前6:00、プレリムが午前8:00、メインカードが午前10:00から実施予定。ジョシュア・ヴァンvs平良達郎は、メインカードの4試合目に実施予定となっている。

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平良達郎 UFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定

平良達郎がジョシュア・ヴァンと対戦する「UFC328」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定。プランは『U-NEXXT』が「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」、『UFCファイトパス』が「プレミアム(月額2,699円/税込)」となっている。

大会開始日時主な対戦カードテレビ放送ネット配信
UFC328

2026年5月10日(日)

メインカード：午前10:00-

プレリム：午前8:00-

アーリープレリム：午前6:00-

ジョシュア・ヴァン
vs
平良達郎

ハムザト・チマエフ
vs
ショーン・ストリックランド

など

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U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

・UFCファイトパス

※放送時間が変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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平良達郎 UFC最新試合のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFC327を視聴するだけ

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。