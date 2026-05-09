「UFC328」で、平良達郎がタイトルマッチに臨む。
本記事では、平良達郎が出場するUFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
平良達郎 UFC最新試合の日程
平良達郎は日本時間5月10日(日)に行われる「UFC328」にて、フライ級タイトルマッチで王者ジョシュア・ ヴァンへの挑戦を予定。当初は4月12日(日)開催の「UFC327」で対戦する予定だったが、ジョシュア・ヴァンの負傷によって後ろ倒しとなった。
「UFC328」では、アーリープレリムが日本時間5月10日(日)午前6:00、プレリムが午前8:00、メインカードが午前10:00から実施予定。ジョシュア・ヴァンvs平良達郎は、メインカードの4試合目に実施予定となっている。
平良達郎 UFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定
平良達郎がジョシュア・ヴァンと対戦する「UFC328」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定。プランは『U-NEXXT』が「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」、『UFCファイトパス』が「プレミアム(月額2,699円/税込)」となっている。
|大会
|開始日時
|主な対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|UFC328
2026年5月10日(日)
メインカード：午前10:00-
プレリム：午前8:00-
アーリープレリム：午前6:00-
ジョシュア・ヴァン
ハムザト・チマエフ
など
|-
・UFCファイトパス
※放送時間が変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
平良達郎 UFC最新試合のおすすめ視聴方法
前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- UFC327を視聴するだけ
※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。