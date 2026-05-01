WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、2026年5月2日(土)に行われる。
本記事では、井上拓真vs井岡一翔のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
井上拓真vs井岡一翔の開催情報
井上拓真vs井岡一翔などが行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、2026年5月2日(土)15:00から東京ドームで開催。当日は全7試合が行われ、井上拓真vs井岡一翔は5試合目に実施される。その他、世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなどが開催予定だ。
大会の対戦カードは以下の通り。
|試合順
|タイトル・階級
|対戦カード
|第7試合
|12R
世界統一スーパーバンタム級
タイトルマッチ
|井上尚弥(大橋)
vs
中谷潤人(M.T)
|第6試合
|8R
スーパーバンタム級
|武居由樹(大橋)
vs
ワン・デカン(中国)
|第5試合
|12R
WBC世界バンタム級
タイトルマッチ
|井上拓真(大橋)
vs
井岡一翔(志成)
|第4試合
|10R
OPBF東洋太平洋ウェルター級
タイトルマッチ
|田中空(大橋)
vs
佐々木尽(八王子中屋)
|第3試合
|10R
フェザー級
|阿部麗也(KG大和)
vs
下町俊貴(グリーンツダ)
|第2試合
|10R
OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック
スーパーミドル級タイトルマッチ
|ユン・ドクノ(韓国)
vs
森脇唯人(ワールドS)
|第1試合
|10R
WBOアジアパシフィック
フライ級タイトルマッチ
|富岡浩介(REBOOT)
vs
田中将吾(大橋)
※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。
井上拓真vs井岡一翔のテレビ放送・ネット配信予定
井上拓真vs井岡一翔を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。
『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。
生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。
|大会
|開催日
|開場
|開演
|テレビ放送
|ネット配信
|視聴期限
|NTTドコモpresents Lemino BOXING
ダブル世界タイトルマッチ
井上尚弥vs中谷潤人
|2026/5/2(土)
|12:30
|15:00
|-
|Lemino(PPV形式)
|2026/5/2(土)14:30(予定)～
2026/5/31(日)23:59
※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。
※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。
※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。
井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法
Lemino
2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり
- 「THE DAY」Lemino特設ページへアクセス
- 「PPVチケットの購入」をタップ
- Leminoでの購入を選択
- dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
- 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！
井上拓真vs井岡一翔｜関連情報
- 井上拓真vs井岡一翔はいつ？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定｜WBC世界バンタム級タイトルマッチ
- 井上拓真と井岡一翔はどっちが強い？ファイトスタイル・戦績まとめ
- 井上尚弥vs中谷潤人はいつ？試合日程・テレビ中継/ネット配信・会場
- 井上尚弥vs中谷潤人の地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？
※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。