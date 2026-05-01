「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP(SVリーグ男子チャンピオンシップ)」が、2026年5月1日(金)～17日(日)に開催される。

本記事では、SVリーグ男子チャンピオンシップのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

SVリーグ男子チャンピオンシップの出場チームは？

SVリーグ男子チャンピオンシップには、レギュラーシーズン上位が出場。3位～6位はクォーターファイナル(準々決勝)、1位・2位はセミファイナル(準決勝)からの出場となる。

サントリーサンバーズ大阪(1位)：セミファイナルから出場

大阪ブルテオン(2位)：セミファイナルから出場

ジェイテクトSTINGS愛知(3位)：クォーターファイナルから出場

ウルフドッグス名古屋(4位)：クォーターファイナルから出場

広島サンダーズ(5位)：クォーターファイナルから出場

東京グレートベアーズ(6位)：クォーターファイナルから出場

SVリーグ男子チャンピオンシップのテレビ放送・ネット配信予定は？

2025-26シーズンのSVリーグ王者を決めるチャンピオンシップは、全試合が『J SPORTS オンデマンド』でライブ配信される。また、一部の試合は衛星放送『J SPORTS』でも生中継予定だ。その他、ファイナルに関してはGAME1が地上波『フジテレビ』と衛星放送『フジテレビNEXT』、ネット『TVer』、GAME2＆GAME3が衛星放送『NHK BS』と『フジテレビNEXT』で生中継予定だ。

『J SPORTS オンデマンド』の視聴方法は多岐にわたり、『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『ABEMA de JSPORTS』経由でも楽しむことができる。

※試合開始時間は変更になる可能性があります。最新の放送・配信情報は各プラットフォームの公式サイトよりご確認ください。

※どちらかが2勝した場合、GAME3は開催されません。

SVリーグ男子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ男子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ男子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間無料トライアルに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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