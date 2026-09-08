RIZINの大型イベント「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」が、2026年9月10日(木)に開催される。

本記事では、「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」のテレビ放送・ネット配信予定、試合日程、視聴方法を紹介する。

超RIZIN.5のテレビ放送・ネット配信予定｜地上波中継は？

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、『スカパー！』でテレビ放送を実施。インターネットによるライブ配信は、『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』で行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)形式での配信だ。

一方、地上波テレビでの中継予定は予定されていない。その他、無料ネット配信も行われない。

プラットフォーム PPVチケット料金(税込) お得情報 ABEMA 前売 6,500円

当日 6,900円

アーカイブ 5,000円 ABEMAプレミアム登録＆対象PPV購入で現金3,500円キャッシュバック！試合を視聴しながらリアルタイムでコメントも可能 RIZIN 100 CLUB 前売 6,500円

当日 6,900円

アーカイブ 5,000円 RIZIN公式の定額制動画サービス。RIZINの過去大会やオリジナル動画なども配信 RIZIN LIVE 前売 6,500円

当日 6,900円

アーカイブ 5,000円 全試合をリアルタイムでライブ配信 スカパー！ 6,900円 テレビで完全生中継。大画面で視聴可能 地上波テレビ各局 中継なし 中継なし

超RIZIN.5 浪速の超復活祭り｜大会日程

「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は2026年9月10日(木)、京セラドーム大阪で開催される。

大会は14:00開場、16:00開始予定。当初発表されていたスケジュールから変更されている。

今大会では、朝倉未来vs青木真也、ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキー、カルシャガ・ダウトベックvs平本蓮など全8試合が予定されている。なお、冨澤大智vsドンマイ川端は8月末にドンマイ川端が眼窩底骨折で全治2〜3カ月と診断されたため、中止となった。

項目 内容 大会名 ANGEL CHAMPAGNE presents

超RIZIN.5 浪速の超復活祭り 開催日 2026年9月10日(木) 開場 14:00 開始 16:00 会場 京セラドーム大阪 試合数 全8試合予定

超RIZIN.5 浪速の超復活祭り｜視聴方法

(C)AbemaTV,Inc.

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対象期間内にABEMAプレミアムに登録 (広告つきプランは対象外) 登録後、解約せずに次回更新日時まで継続 対象期間内にPPVチケットを購入 満18歳以上 キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。