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Super RIZIN 5 KV 20260910(C)RIZIN FF
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Tsutomu Maeda

超RIZIN.5のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波テレビ中継はある？

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。無料配信、地上波テレビ中継の有無は？

RIZINの大型イベント「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」が、2026年9月10日(木)に開催される。

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本記事では、「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」のテレビ放送・ネット配信予定、試合日程、視聴方法を紹介する。

超RIZIN.5のテレビ放送・ネット配信予定｜地上波中継は？

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、『スカパー！』でテレビ放送を実施。インターネットによるライブ配信は、『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』で行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)形式での配信だ。

一方、地上波テレビでの中継予定は予定されていない。その他、無料ネット配信も行われない

プラットフォーム

PPVチケット料金(税込)

お得情報

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当日 6,900円
アーカイブ 5,000円

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RIZIN 100 CLUB

前売 6,500円
当日 6,900円
アーカイブ 5,000円

RIZIN公式の定額制動画サービス。RIZINの過去大会やオリジナル動画なども配信

RIZIN LIVE

前売 6,500円
当日 6,900円
アーカイブ 5,000円

全試合をリアルタイムでライブ配信

スカパー！

6,900円

テレビで完全生中継。大画面で視聴可能

地上波テレビ各局

中継なし

中継なし

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超RIZIN.5 浪速の超復活祭り｜大会日程

「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は2026年9月10日(木)、京セラドーム大阪で開催される。

大会は14:00開場、16:00開始予定。当初発表されていたスケジュールから変更されている。

今大会では、朝倉未来vs青木真也、ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキー、カルシャガ・ダウトベックvs平本蓮など全8試合が予定されている。なお、冨澤大智vsドンマイ川端は8月末にドンマイ川端が眼窩底骨折で全治2〜3カ月と診断されたため、中止となった。

項目

内容

大会名

ANGEL CHAMPAGNE presents
超RIZIN.5 浪速の超復活祭り

開催日

2026年9月10日(木)

開場

14:00

開始

16:00

会場

京セラドーム大阪

試合数

全8試合予定

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超RIZIN.5 浪速の超復活祭り｜視聴方法

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  1. 対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
  2. 登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
  3. 対象期間内にPPVチケットを購入
  4. 満18歳以上
  5. キャンペーン終了までにメールアドレス設定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。

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