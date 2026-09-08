RIZINの大型イベント「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」が、2026年9月10日(木)に開催される。
本記事では、「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」のテレビ放送・ネット配信予定、試合日程、視聴方法を紹介する。
超RIZIN.5のテレビ放送・ネット配信予定｜地上波中継は？
「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、『スカパー！』でテレビ放送を実施。インターネットによるライブ配信は、『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』で行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)形式での配信だ。
一方、地上波テレビでの中継予定は予定されていない。その他、無料ネット配信も行われない。
プラットフォーム
PPVチケット料金(税込)
お得情報
前売 6,500円
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RIZIN 100 CLUB
前売 6,500円
RIZIN公式の定額制動画サービス。RIZINの過去大会やオリジナル動画なども配信
RIZIN LIVE
前売 6,500円
全試合をリアルタイムでライブ配信
スカパー！
6,900円
テレビで完全生中継。大画面で視聴可能
地上波テレビ各局
中継なし
中継なし
超RIZIN.5 浪速の超復活祭り｜大会日程
「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は2026年9月10日(木)、京セラドーム大阪で開催される。
大会は14:00開場、16:00開始予定。当初発表されていたスケジュールから変更されている。
今大会では、朝倉未来vs青木真也、ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキー、カルシャガ・ダウトベックvs平本蓮など全8試合が予定されている。なお、冨澤大智vsドンマイ川端は8月末にドンマイ川端が眼窩底骨折で全治2〜3カ月と診断されたため、中止となった。
項目
内容
大会名
ANGEL CHAMPAGNE presents
開催日
2026年9月10日(木)
開場
14:00
開始
16:00
会場
京セラドーム大阪
試合数
全8試合予定
超RIZIN.5 浪速の超復活祭り｜視聴方法(C)AbemaTV,Inc.
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- 満18歳以上
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。