野球日本代表(侍ジャパン)は11月12日(木)、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の初戦でチャイニーズ・タイペイ(台湾)代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvs台湾の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパンvs台湾の地上波テレビ放送・ネット配信予定

11月12日(木)の侍ジャパン対台湾戦は、地上波および衛星放送各局によるテレビ放送が予定されていない。ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信され、試合開始30分前の18:30から中継が始まる。

チャンネル 形態 中継有無 Amazonプライムビデオ

[30日間無料トライアルあり] ネット 〇

[11/12(木)18:30～] 地上波 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

侍ジャパンvs台湾の試合日程・開始時間

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の台湾戦は、11月12日(木)19:00から東京ドームで開催される。井口資仁監督率いる侍ジャパンにとって、大会初戦となる。

大会：ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026

開始日時：2026年11月12日(木)19:00

対戦カード：チャイニーズ・タイペイ vs 日本

会場：東京ドーム(東京都文京区)

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

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