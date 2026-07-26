プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026が、7月28日(火)・29日(水)に開催される。
本記事では、プロ野球オールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
プロ野球オールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定
プロ野球オールスター2026は、第1戦が7月28日(火)に東京ドーム、第2戦が富山市民球場で7月29日(水)に行われる。また、第2戦が雨天等中止の場合は予備日の7月30日(木)に順延される。
イベントの模様は、テレビ放送が地上波『テレビ朝日』と『BS朝日』でリレー放送、『CSテレ朝チャンネル2』では通しで生中継が行われる。ネット配信は、『ABEMA』でホームランダービーからライブ配信予定だ。
|イベント
|開催時間
|テレビ放送
|ネット配信
|第1戦：7/28(火)
|第2戦：7/29(水)
|打撃練習
(ホーム・チーム)
|15:25～16:05
(40分)
|15:30～16:10
(40分)
|-
|-
|打撃練習
(ビジティング・チーム)
|16:10～16:50
(40分)
|16:15～16:55
(40分)
|-
|-
|守備練習
(ビジティング・チーム)
|16:55～17:05
(10分)
|17:00～17:10
(10分)
|-
|-
|守備練習
(ホーム・チーム)
|17:05～17:15
(10分)
|17:10～17:20
(10分)
|-
|-
|野球殿堂入り表彰
|17:25～17:30
(5分)
|-
|-
|-
|ホームランダービー
|17:30～18:00
(30分)
|17:30～18:00
(30分)
|BS朝日
CSテレ朝チャンネル2
|ABEMA
|開会式・入場式
|18:00～18:25
(25分)
|18:00～18:25
(25分)
|BS朝日
CSテレ朝チャンネル2
|ABEMA
|オールスターゲーム本戦
|18:30～
|18:30～
|テレビ朝日：18:30～21:00
BS朝日：21:00～
CSテレ朝チャンネル2
|ABEMA
※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法
プロ野球
マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。
オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。
ABEMAプレミアムとは？
ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。
プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
登録方法
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
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