プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026が、7月28日(火)・29日(水)に開催される。

本記事では、プロ野球オールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

プロ野球オールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球オールスター2026は、第1戦が7月28日(火)に東京ドーム、第2戦が富山市民球場で7月29日(水)に行われる。また、第2戦が雨天等中止の場合は予備日の7月30日(木)に順延される。

イベントの模様は、テレビ放送が地上波『テレビ朝日』と『BS朝日』でリレー放送、『CSテレ朝チャンネル2』では通しで生中継が行われる。ネット配信は、『ABEMA』でホームランダービーからライブ配信予定だ。

イベント 開催時間 テレビ放送 ネット配信 第1戦：7/28(火) 第2戦：7/29(水) 打撃練習

(ホーム・チーム) 15:25～16:05

(40分) 15:30～16:10

(40分) - - 打撃練習

(ビジティング・チーム) 16:10～16:50

(40分) 16:15～16:55

(40分) - - 守備練習

(ビジティング・チーム) 16:55～17:05

(10分) 17:00～17:10

(10分) - - 守備練習

(ホーム・チーム) 17:05～17:15

(10分) 17:10～17:20

(10分) - - 野球殿堂入り表彰 17:25～17:30

(5分) - - - ホームランダービー 17:30～18:00

(30分) 17:30～18:00

(30分) BS朝日

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA 開会式・入場式 18:00～18:25

(25分) 18:00～18:25

(25分) BS朝日

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA オールスターゲーム本戦 18:30～ 18:30～ テレビ朝日：18:30～21:00

BS朝日：21:00～

CSテレ朝チャンネル2 ABEMA

※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

プロ野球

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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