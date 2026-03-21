サッカー女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定｜なでしこジャパン

AFC女子アジアカップ2026決勝で、なでしこジャパン(日本女子代表)がオーストラリア女子代表と対戦する。
本記事では、女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
女子アジアカップ決勝のオーストラリアvsなでしこジャパンは、2026年3月21日(土)18:00にキックオフを予定。試合の模様はネット『DAZN』が独占ライブ配信する。テレビ放送を含め、その他の中継局で視聴することはできない。
『DAZN』の配信開始時刻はキックオフ30分前の17:30からとなっている。
|大会
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|女子アジアカップ
決勝
|オーストラリア女子代表 vs なでしこジャパン
|-
|DAZN
なでしこジャパン＆オーストラリアの戦績は？
なでしこジャパンはグループCで全勝を収めて首位で決勝トーナメントに進出。準々決勝でフィリピンに7-0、準決勝で韓国に4-1で快勝して決勝にたどり着いた。対するオーストラリアはグループAで韓国に次ぐ2位だったが、準々決勝で北朝鮮に2-1、準決勝で中国に2-1で競り勝っている。
今大会の両チーム対戦結果は以下の通り。
オーストラリア女子代表
|ラウンド
|試合日
|対戦結果
|グループA 第1節
|3月1日(日)
|オーストラリア 1-0 フィリピン
|グループA 第2節
|3月5日(木)
|オーストラリア 4-0 イラン
|グループA 第3節
|3月8日(日)
|オーストラリア 3-3 韓国
|準々決勝
|3月13日(金)
|オーストラリア 2-1 朝鮮民主主義人民共和国
|準決勝
|3月17日(火)
|オーストラリア 2-1 中国
なでしこジャパン(日本女子代表)
|ラウンド
|試合日
|対戦結果
|グループC 第1節
|3月4日(水)
|日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ
|グループC 第2節
|3月7日(土)
|日本 11-0 インド
|グループC 第3節
|3月10日(火)
|日本 4-0 ベトナム
|準々決勝
|3月15日(日)
|日本 7-0 フィリピン
|準決勝
|3月18日(水)
|日本 4-1 韓国
女子アジアカップ決勝のおすすめ視聴方法
AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。
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