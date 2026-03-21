サッカー女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定｜なでしこジャパン

AFC女子アジアカップ2026決勝で、なでしこジャパン(日本女子代表)がオーストラリア女子代表と対戦する。

本記事では、女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

女子アジアカップ決勝のオーストラリアvsなでしこジャパンは、2026年3月21日(土)18:00にキックオフを予定。試合の模様はネット『DAZN』が独占ライブ配信する。テレビ放送を含め、その他の中継局で視聴することはできない。

『DAZN』の配信開始時刻はキックオフ30分前の17:30からとなっている。

大会 対戦カード テレビ放送 ネット配信 女子アジアカップ

決勝 オーストラリア女子代表 vs なでしこジャパン - DAZN

なでしこジャパン＆オーストラリアの戦績は？

なでしこジャパンはグループCで全勝を収めて首位で決勝トーナメントに進出。準々決勝でフィリピンに7-0、準決勝で韓国に4-1で快勝して決勝にたどり着いた。対するオーストラリアはグループAで韓国に次ぐ2位だったが、準々決勝で北朝鮮に2-1、準決勝で中国に2-1で競り勝っている。

今大会の両チーム対戦結果は以下の通り。

オーストラリア女子代表

ラウンド 試合日 対戦結果 グループA 第1節 3月1日(日) オーストラリア 1-0 フィリピン グループA 第2節 3月5日(木) オーストラリア 4-0 イラン グループA 第3節 3月8日(日) オーストラリア 3-3 韓国 準々決勝 3月13日(金) オーストラリア 2-1 朝鮮民主主義人民共和国 準決勝 3月17日(火) オーストラリア 2-1 中国

なでしこジャパン(日本女子代表)

ラウンド 試合日 対戦結果 グループC 第1節 3月4日(水) 日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ グループC 第2節 3月7日(土) 日本 11-0 インド グループC 第3節 3月10日(火) 日本 4-0 ベトナム 準々決勝 3月15日(日) 日本 7-0 フィリピン 準決勝 3月18日(水) 日本 4-1 韓国

女子アジアカップ決勝のおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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