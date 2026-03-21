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Kerr yui hasegawa(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

サッカー女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定｜なでしこジャパン

【サッカー日本女子代表】AFC女子アジアカップ2026決勝、オーストラリア女子代表vsなでしこジャパンのテレビ放送・ネット配信予定は？中継スケジュールや視聴方法を紹介。

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AFC女子アジアカップ2026決勝で、なでしこジャパン(日本女子代表)がオーストラリア女子代表と対戦する。

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本記事では、女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

女子アジアカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

女子アジアカップ決勝のオーストラリアvsなでしこジャパンは、2026年3月21日(土)18:00にキックオフを予定。試合の模様はネット『DAZN』が独占ライブ配信する。テレビ放送を含め、その他の中継局で視聴することはできない。

『DAZN』の配信開始時刻はキックオフ30分前の17:30からとなっている。

大会対戦カードテレビ放送ネット配信
女子アジアカップ
決勝		オーストラリア女子代表 vs なでしこジャパン-DAZN

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なでしこジャパン＆オーストラリアの戦績は？

なでしこジャパンはグループCで全勝を収めて首位で決勝トーナメントに進出。準々決勝でフィリピンに7-0、準決勝で韓国に4-1で快勝して決勝にたどり着いた。対するオーストラリアはグループAで韓国に次ぐ2位だったが、準々決勝で北朝鮮に2-1、準決勝で中国に2-1で競り勝っている。

今大会の両チーム対戦結果は以下の通り。

オーストラリア女子代表

ラウンド試合日対戦結果
グループA 第1節3月1日(日)オーストラリア 1-0 フィリピン
グループA 第2節3月5日(木)オーストラリア 4-0 イラン
グループA 第3節3月8日(日)オーストラリア 3-3 韓国
準々決勝3月13日(金)オーストラリア 2-1 朝鮮民主主義人民共和国
準決勝3月17日(火)オーストラリア 2-1 中国

なでしこジャパン(日本女子代表)

ラウンド試合日対戦結果
グループC 第1節3月4日(水)日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ
グループC 第2節3月7日(土)日本 11-0 インド
グループC 第3節3月10日(火)日本 4-0 ベトナム
準々決勝3月15日(日)日本 7-0 フィリピン
準決勝3月18日(水)日本 4-1 韓国

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女子アジアカップ決勝のおすすめ視聴方法

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