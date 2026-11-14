韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」が、11月14日(土)・15日(日)に開催される。
本記事では、MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定と、お得に視聴する方法を紹介する。
MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定は？
MMA2026は、日本国内ではネット『U-NEXT』が独占ライブ・見逃し配信する。その他の配信プラットフォームによるネット配信、地上波・衛星放送各局によるテレビ放送は予定されていない。
なお、当日はALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、ILLIT、RIIZEなどなど豪華アーティストが集結予定だ。
チャンネル
形態
放送・配信予定
U-NEXT
ネット
〇
ABEMA
ネット
×
Lemino
ネット
×
地上波
テレビ
×
衛星放送
テレビ
×
MMA2026のライブ配信時刻・見逃し配信期間は？
『U-NEXT』では、11月14日(土)・15日(日)ともに日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編をライブ配信する。
見逃し配信は各日のライブ終了後、準備が整い次第スタート。2027年1月15日(金)23:59まで視聴できる予定だ。なお、ライブ配信・見逃し配信ともに日本語字幕・吹き替えには対応していない。
開催日
レッドカーペット
授賞式本編
11月14日(土) DAY1
17:00～
18:00～
11月15日(日) DAY2
17:00～
18:00～
MMA2026のお得な視聴方法は？
『U-NEXT』では、MMA2026を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。
U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金の支払いは発生しない。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- 「MMA2026」の配信ページから視聴を開始するだけ！
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。