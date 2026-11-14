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ALPHA DRIVE ONE ATEEZ ILLIT RIIZE(C)Getty images
MMA2026はU-NEXTで国内独占ライブ＆見逃し配信！まずは31日間無料トライアル
Tsutomu Maeda

MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定は？お得な視聴方法まとめ｜K-POP・韓流アイドル

【K-POP・韓流】韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」のテレビ放送・ネット配信予定は？お得な視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり
MMA2026 kv

U-NEXT

MMA2026 （The 18th Melon Music Awards）をU-NEXTでライブ配信！

ライブ配信：2026年11月14日（土）17:00〜
　　　　　　2026年11月15日（日）17:00〜 

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

期間内の解約なら追加費用なし

MMA2026をライブ配信

韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」が、11月14日(土)・15日(日)に開催される。

MMA 2026は『U-NEXT』で国内独占ライブ＆見逃し配信！まずは31日間無料トライアル今すぐ視聴

本記事では、MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定と、お得に視聴する方法を紹介する。

MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

MMA2026は、日本国内ではネット『U-NEXT』が独占ライブ・見逃し配信する。その他の配信プラットフォームによるネット配信、地上波・衛星放送各局によるテレビ放送は予定されていない。

なお、当日はALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、ILLIT、RIIZEなどなど豪華アーティストが集結予定だ。

チャンネル

形態

放送・配信予定

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット


[国内独占ライブ＆見逃し配信]

ABEMA

ネット

×

Lemino

ネット

×

地上波

テレビ

×

衛星放送

テレビ

×

MMA 2026は『U-NEXT』で国内独占ライブ＆見逃し配信！まずは31日間無料トライアル今すぐ視聴

MMA2026のライブ配信時刻・見逃し配信期間は？

U-NEXT』では、11月14日(土)・15日(日)ともに日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編をライブ配信する。

見逃し配信は各日のライブ終了後、準備が整い次第スタート。2027年1月15日(金)23:59まで視聴できる予定だ。なお、ライブ配信・見逃し配信ともに日本語字幕・吹き替えには対応していない。

開催日

レッドカーペット

授賞式本編

11月14日(土) DAY1

17:00～

18:00～

11月15日(日) DAY2

17:00～

18:00～

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MMA2026のお得な視聴方法は？

mma2026 u-next kvU-NEXT

U-NEXT』では、MMA2026を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金の支払いは発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. 「MMA2026」の配信ページから視聴を開始するだけ！
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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