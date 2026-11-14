韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」が、11月14日(土)・15日(日)に開催される。

本記事では、MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定と、お得に視聴する方法を紹介する。

MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

MMA2026は、日本国内ではネット『U-NEXT』が独占ライブ・見逃し配信する。その他の配信プラットフォームによるネット配信、地上波・衛星放送各局によるテレビ放送は予定されていない。

なお、当日はALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、ILLIT、RIIZEなどなど豪華アーティストが集結予定だ。

チャンネル 形態 放送・配信予定 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 〇

[国内独占ライブ＆見逃し配信] ABEMA ネット × Lemino ネット × 地上波 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

MMA2026のライブ配信時刻・見逃し配信期間は？

『U-NEXT』では、11月14日(土)・15日(日)ともに日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編をライブ配信する。

見逃し配信は各日のライブ終了後、準備が整い次第スタート。2027年1月15日(金)23:59まで視聴できる予定だ。なお、ライブ配信・見逃し配信ともに日本語字幕・吹き替えには対応していない。

開催日 レッドカーペット 授賞式本編 11月14日(土) DAY1 17:00～ 18:00～ 11月15日(日) DAY2 17:00～ 18:00～

MMA2026のお得な視聴方法は？

『U-NEXT』では、MMA2026を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金の支払いは発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。