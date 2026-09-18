「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の女子サッカー・グループステージ第3戦で、日本女子代表(なでしこジャパン)と台湾女子代表が対戦する。

本記事では、なでしこジャパンvs台湾のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。

なでしこジャパン 台湾戦のキックオフ時間

なでしこジャパンと台湾が対戦するアジア大会・女子サッカー競技のグループステージ第3戦は、2026年9月21日(月・祝)19:30にキックオフ予定だ。

大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 女子サッカー

ラウンド：グループE 第3節

対戦カード：日本女子代表 vs 台湾女子代表

キックオフ日時：2026年9月21日(月・祝)19:30

なでしこジャパン 台湾戦の中継予定

なでしこジャパンの台湾戦は、『TBS系列』で中継される予定だ。ネット『TVer』でも同時ライブ配信が予定されている。

また、ネット『U-NEXT』でもアジア大会の女子サッカーが配信対象競技となっている。

『U-NEXT』は、アジア大会2026で最大7競技同時ライブ配信、計20競技以上の中継を予定しており、いずれも見放題作品の対象に。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会を含む対象の見放題作品を楽しむことができる。なお、無料トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

なでしこジャパン 台湾戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、『U-NEXT』ではアジア大会の女子サッカーが配信対象競技となっている。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

なでしこジャパンのアジア大会招集メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK 浅野 菜摘 ちふれASエルフェン埼玉 12 GK 福田 史織 三菱重工浦和レッズレディース 23 GK 大場 朱羽 レンジャーズFC／スコットランド 5 DF 瀬野 有希 ちふれASエルフェン埼玉 19 DF 水野 蕗奈 INAC神戸レオネッサ 4 DF 後藤 若葉 三菱重工浦和レッズレディース 2 DF 鈴木 菫 ジェフ千葉レディース 3 DF 大箸 桜子 東洋大 13 DF 桑原 藍 INAC神戸レオネッサ 10 MF 成宮 唯 INAC神戸レオネッサ 18 MF 祐村 ひかる ノジマステラ神奈川相模原 14 MF 塩越 柚歩 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 22 MF 中嶋 淑乃 サンフレッチェ広島レジーナ 17 MF 宝田 沙織 セレッソ大阪ヤンマーレディース 6 MF 柳瀬 楓菜 サンフレッチェ広島レジーナ 15 MF 伊東 珠梨 ノジマステラ神奈川相模原 8 MF 榊原 琴乃 三菱重工浦和レッズレディース 9 FW 上野 真実 サンフレッチェ広島レジーナ 7 FW 浜田 芽来 RB大宮アルディージャWOMEN 11 FW 神谷 千菜 サンフレッチェ広島レジーナ 21 FW 西尾 葉音 RB大宮アルディージャWOMEN 16 FW 生田 七彩 ちふれASエルフェン埼玉 20 FW 辻澤 亜唯 INAC神戸レオネッサ

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。