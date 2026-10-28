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福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズは10月28日(水)、プロ野球日本シリーズ2026の第4戦で対戦する。

本記事では、日本シリーズ第4戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本シリーズ第4戦 ソフトバンク対DeNAの日程・開始時間

プロ野球日本シリーズ2026の第4戦は、10月28日(水)18:00からみずほPayPayドーム福岡で開催される。

セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグ王者のソフトバンクが対戦する。

項目 内容 大会 SMBC日本シリーズ2026 第4戦 開始日時 2026年10月28日(水)18:00 対戦カード ソフトバンク vs DeNA 会場 みずほPayPayドーム福岡

日本シリーズ第4戦の地上波テレビ放送はある？

10月28日(水)の日本シリーズ第4戦は、地上波『日本テレビ系列』で17:53から生中継される。

番組では解説は和田毅氏、内川聖一氏、実況は福岡放送の須田健太郎アナウンサーが担当する。また、プレーヤーゲストとして巨人の大城卓三が出演する。

なお、衛星放送『NHK BS』での中継は予定されていない。

チャンネル 形態 生中継 日本テレビ系列 地上波 〇

日本シリーズ第4戦のネット配信は？

日本シリーズ第4戦は、『Hulu』と『TVer』でライブ配信される。

『Hulu』では第4戦をライブ配信。Huluの見放題プランに登録することで、スマートフォンやパソコンなどから試合を視聴できる。

一方の『TVer』は地上波『日本テレビ系列』の同時配信となり、17:53から配信を開始する。

配信サービス 形態 生中継 Hulu ネット 〇 TVer ネット 〇

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。