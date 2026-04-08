Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
2023 Tom Hoge par3 contest(C)Getty images
パー3コンテスト＆マスターズ2026はU-NEXT独占配信！まずは無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

松山英樹 出場予定！マスターズ2026 パー3コンテストの視聴方法・テレビ放送/ネット配信予定

【松山英樹 出場予定】ゴルフPGAツアー、マスターズ・トーナメント2026のパー3コンテストのテレビ放送・ネット配信予定は？中継スケジュールや視聴方法を紹介。

31日間無料体験あり

U-NEXT

マスターズ2026 U-NEXTで最大5つのマルチチャンネル独占配信！

松山英樹、片岡尚之が出場予定。

まずは31日間無料トライアルに登録！

松山英樹 出場予定

U-NEXTはマスターズ2026を配信

31日間無料トライアル

PGAツアー「マスターズ・トーナメント2026」のパー3コンテストが、現地時間4月8日(水)に行われる。

U-NEXTがマスターズ2026を配信！見放題プランで視聴可能31日間無料トライアルに登録

本記事では、パー3コンテストのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

パー3コンテストの開催日程

現地時間4月9日(木)～12日(日)にかけてオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブで開催されるマスターズ2026の直前、4月8日(水)にはパー3コンテストが開催される。

パー3コンテストはマスターズ開催前日の恒例行事で、パー3だけで構成される9ホールを回るイベント。コンテストにはマスターズ出場選手やレジェンド選手が参加するが、各選手が家族やパートナーにショットを打たせたり、キャディを担当させたりするなど、タイトルレースというよりは和やかな空気の中で行われる。

日本時間では、4月9日(木)午前3:00に開始予定となっている。

U-NEXTがマスターズ2026を配信！見放題プランで視聴可能31日間無料トライアルに登録

パー3コンテストのテレビ放送・ネット配信予定

パー3コンテストは、ネット『U-NEXT(月額プラン/31日間無料トライアルあり)』でライブ配信、衛星放送『BS-TBS』でダイジェスト放送される。

なお、『U-NEXT』では日本時間9日(金)夜にスタートするマスターズ2026も全日ライブ配信される。

パー3コンテストの放送・配信予定は以下の通り。

チャンネル中継日時放送・配信形式
U-NEXT(月額プラン)
[31日間無料トライアルあり]		4/9(木)2:45-ライブ＆見逃し配信
※見逃し配信は5/7(木)23:59まで
BS-TBS4/9(木)7:00-8:00ダイジェスト配信

※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

U-NEXTがマスターズ2026を配信！見放題プランで視聴可能31日間無料トライアルに登録

パー3コンテスト＆マスターズ2026のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、パー3コンテストとマスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT『ゴルフ特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXTがマスターズ2026を配信！見放題プランで視聴可能31日間無料トライアルに登録

U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
マスターズ・トーナメント×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

U-NEXTワールドゴルフパック+月額プランで主要ゴルフ網羅！無料体験特典でお得に視聴加入はこちら

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。