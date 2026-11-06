韓国の音楽授賞式「2026 Korea Grand Music Awards(KGMA)」が、11月7日(土)・8日(日)に開催される。

本記事では、KGMA 2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

KGMA 2026のテレビ放送・ネット配信予定

KGMA 2026は、11月7日(土)・8日(日)の2日間にわたって韓国・ソウルの高尺スカイドームで開催。初日が「ARTIST DAY」、2日目が「MUSIC DAY」として実施され、両日ともレッドカーペットと本授賞式が行われる。KGMA 2026はK-POPを中心にその年に活躍したアーティストや楽曲を表彰する音楽授賞式で、TREASURE、ATEEZ、ITZY、RIIZE、NEXZなどのほか、日本からNovelbrightも出演する。

イベントの模様は、日本国内ではネット『Hulu』がレッドカーペットと本授賞式を2日間とも見放題独占ライブ配信。『Hulu』では同時通訳音声の有無を選択可能だ。ライブ配信に字幕はないが、見逃し配信は後日字幕付きで予定。字幕なしの見逃し配信であればライブ配信終了後に準備が整い次第視聴可能となる。

チャンネル 形態 ライブ中継 見逃し配信 Hulu ネット 11/7(土)16:00-21:30

11/8(日)16:00-21:30 ※字幕なし ライブ配信終了後、準備が整い次第 ※字幕付きは後日配信予定

KGMA 2026の概要・主な出演アーティストは？

前述の通り、KGMA 2026は初日が「ARTIST DAY」、2日目が「MUSIC DAY」。両日ともレッドカーペットと本授賞式が行われる。

11月7日(土)はTREASURE、MEOVV、ALLDAY PROJECT、Novelbrightなどが出演。司会はナム・ジヒョンとウォニ(RESCENE)が務める。11月8日(日)はATEEZ、ITZY、RIIZE、NEXZ、Hearts2Heartsなどが登場し、キム・ジェウォンとリズ(IVE)が司会を担当する。

開催日 レッドカーペット 本授賞式 11/7(土)

ARTIST DAY 16:00～16:30 17:00～21:30 11/8(日)

MUSIC DAY 16:00～16:30 17:00～21:30

※すべて日本時間。開始・終了時間は変更となる可能性があります。

KGMA 2026のおすすめ視聴方法

『Hulu』では、ライブ作品以外にも国内外のドラマや映画、アニメ、バラエティなど14万本以上の作品がいつでもどこでも見放題に。見放題作品が視聴できる有料プランは月額1,320円(税込)となっている。

『Hulu』の登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。