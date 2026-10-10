今季現役引退となる錦織圭を称える記念イベント「UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2026 with Kei Nishikori」が、2026年10月11日(日)に開催される。

本記事では、「UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2026 with Kei Nishikori」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

錦織圭 記念イベントの開催日程・出演者

「UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2026 with Kei Nishikori」は、2026年10月11日(日)13:00から東京・有明コロシアムで開催される。

同イベントは今シーズン限りでの現役引退を発表した錦織の功績を称える目的で開催され、ロジャー・フェデラーとのダブルスエキシビションマッチが実施されるほか、国枝慎吾、ゴードン・リードら豪華出演者も参加する。

項目 内容 イベント名 UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2026 with Kei Nishikori 開催日時 2026年10月11日(日)

13:00～17:00 会場 有明コロシアム

(東京都江東区) 出演者 錦織圭

ロジャー・フェデラー

国枝慎吾

ゴードン・リード

岩渕聡

添田豪 イベント内容 13:00 オープニング 13:15 アンバサダートークセッション 13:55 来場者参加型コンテンツ 14:15 エキシビションマッチ第1試合

(車いすテニスシングルス)

国枝慎吾 対 ゴードン・リード 15:45 エキシビションマッチ第2試合

(ダブルス)

錦織圭／ロジャー・フェデラー／岩渕聡／添田豪 16:40 フィナーレ 17:00 退場

錦織圭 記念イベントのテレビ放送・ネット配信予定

「UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2026 with Kei Nishikori」は、2026年10月11日(日)12:45から『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。

また、『ユニクログローバルブランドアンバサダー』の公式Instagramでは、イベント当日や前後にフィード・ストーリーズを通じてオリジナルコンテンツが公開される。ただし、イベント全編のライブ配信は予定されていない。

チャンネル 形態 中継日時 Leminoプレミアム

(初月無料トライアルあり) ネット ライブ配信

[10/11(日)12:45-] WOWOWオンデマンド ネット ライブ配信

[10/11(日)12:45-] WOWOWプライム 衛星放送 生中継

[10/11(日)12:45-] WOWOWライブ 衛星放送 録画放送

[10/18(日)18:00-] ユニクロ公式Instagram ネット イベント関連コンテンツを配信

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Lemino

『Leminoプレミアム』では、2026年10月11日(日)開催の「UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2026 with Kei Nishikori」をライブ配信する。『Leminoプレミアム』は月額1,540円(税込)で、初めて登録する場合は31日間の無料トライアルが利用可能だ。

また、2026年10月からは『WOWOW』との連携によってコンテンツが大幅に拡充され、UEFAチャンピオンズリーグの全試合ライブ配信、ヨーロッパリーグの全試合配信などもスタート。映画・アニメ・ドラマ・音楽ライブなど、さまざまなジャンルの作品も楽しめる。なお、一部作品は無料体験期間中の視聴に制限が設けられる場合があるため、配信ページの条件を確認しておこう。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ。

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必要。dアカウントでログインし、持っていない場合は新規作成する。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル終了後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。

【手順04】申し込み内容を確認して登録完了

登録完了後、Leminoにアクセスして視聴を開始する。

※初回31日間無料トライアル終了後は月額1,540円(税込)で自動継続。

※無料トライアル期間中は一部視聴できない作品がある場合があります。

※無料トライアルは初回対象者限定で、App Store・Google Play経由の登録は対象外。

※配信情報は2026年10月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。