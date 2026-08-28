「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」で、バンタム級マッチの朝倉海vsアオリ・チロンが行われる。

本記事では、朝倉海vsアオリ・チロンのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

朝倉海vsアオリ・チロン 日本時間の開催スケジュール

朝倉海が出場予定となっている「UFCファイトナイト・上海」は、上海東方体育中心(中国・上海)で開催。日本との時差は、上海が1時間遅くなっている。

大会は、日本時間8月29日(土)の16:00にプレリムからスタート。19:00からメインカードの試合がスタートする。朝倉海vsアオリ・チロンはメインカードの4試合目に実施予定だ。

【8/29(土)】UFCファイトナイト・上海の開催スケジュール

プレリム (7試合)：16時開始

メインカード(6試合)：19時開始

※すべて日本時間。

※朝倉海vsアオリ・チロンはメインカードの4試合目。

朝倉海vsアオリ・チロンのテレビ放送・ネット配信予定

朝倉海vsアオリ・チロンなどが予定されている「UFCファイトナイト・上海」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、8月29日(土)15:30配信開始、16:00開演を予定。チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～9月27日(日)23:59まで視聴可能だ。

項目 内容 中継局 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ライブ配信開始 8月29日(土)15:30 ライブ開演 8月29日(土)16:00 見逃し配信 見逃し配信準備完了次第～

9月27日(日)23:59 チャンネル CH1：日本語版

CH2:副音声版

CH3: 英語版 副音声版の出演者

※メインカードのみ ケンドーコバヤシ

髙阪剛

大沢ケンジ

実況：中野玄

朝倉海vsアオリ・チロンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・上海は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。