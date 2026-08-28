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Aoriqileng kai asakura(C)Getty images
【朝倉海出場予定】UFCファイトナイト上海はU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

【8月29日】朝倉海vsアオリ・チロンのテレビ放送/ネット配信予定・日本時間のスケジュール

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」で行われる朝倉海対アオリ・チロンのテレビ放送・ネット配信予定、日本時間の開催スケジュールを紹介。

【8/29(日)】朝倉海＆鶴屋怜 出場予定！
ufc fightnight shanghai 20260829

U-NEXT

UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン』がU-NEXTでライブ配信！

朝倉海＆鶴屋怜が連勝目指す！ケンドーコバヤシら出演の副音声あり

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料体験で視聴

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」で、バンタム級マッチの朝倉海vsアオリ・チロンが行われる。

【朝倉海出場予定】8/29開催のUFCファイトナイト上海はU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、朝倉海vsアオリ・チロンのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

朝倉海vsアオリ・チロン 日本時間の開催スケジュール

朝倉海が出場予定となっている「UFCファイトナイト・上海」は、上海東方体育中心(中国・上海)で開催。日本との時差は、上海が1時間遅くなっている。

大会は、日本時間8月29日(土)の16:00にプレリムからスタート。19:00からメインカードの試合がスタートする。朝倉海vsアオリ・チロンはメインカードの4試合目に実施予定だ。

【8/29(土)】UFCファイトナイト・上海の開催スケジュール

  • プレリム (7試合)：16時開始
  • メインカード(6試合)：19時開始

※すべて日本時間。
※朝倉海vsアオリ・チロンはメインカードの4試合目。

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朝倉海vsアオリ・チロンのテレビ放送・ネット配信予定

朝倉海vsアオリ・チロンなどが予定されている「UFCファイトナイト・上海」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、8月29日(土)15:30配信開始、16:00開演を予定。チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～9月27日(日)23:59まで視聴可能だ。

項目

内容

中継局

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ライブ配信開始

8月29日(土)15:30

ライブ開演

8月29日(土)16:00

見逃し配信

見逃し配信準備完了次第～
9月27日(日)23:59

チャンネル

CH1：日本語版
CH2:副音声版
CH3: 英語版

副音声版の出演者
※メインカードのみ

ケンドーコバヤシ
髙阪剛
大沢ケンジ
実況：中野玄

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朝倉海vsアオリ・チロンのおすすめ視聴方法

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前述の通り、UFCファイトナイト・上海は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶UFCファイトナイト・上海ライブ視聴ページへアクセス
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  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはUFCファイトナイト・上海を視聴するだけ！
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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