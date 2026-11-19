女子テニス国別対抗戦「ビリー・ジーン・キング・カップ2026」のプレーオフで、日本代表が11月21日(土)・22日(日)にアルゼンチン代表と対戦する。
本記事では、日本vsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定、出場選手、視聴方法を紹介する。
日本vsアルゼンチン｜概要
ビリー・ジーン・キング・カップ2026のプレーオフで、日本代表はアルゼンチン代表と対戦する。会場は東京・有明コロシアムだ。
日本テニス協会によると、11月21日(土)は12:00から開会式とシングルス2試合、22日(日)は11:00からダブルス1試合とシングルス2試合が予定されている。先に3勝した国が勝者となり、勝利国は2027年のファイナル予選に進出する。
日程
大会開始時間
種目
会場
11/21(土)
12:00～
開会式・シングルス2試合
有明コロシアム
11/22(日)
11:00～
ダブルス1試合・シングルス2試合
有明コロシアム
※すべて日本時間。
※2日目は試合数や形式が変更となる場合があります。
日本vsアルゼンチン｜テレビ放送・ネット配信予定
ビリー・ジーン・キング・カップ2026プレーオフの日本vsアルゼンチンは、ネット『U-NEXT』がライブ配信する。
『U-NEXT』では見逃し配信にも対応し、11月21日(土)のDAY1は12月5日(土)23:59まで、22日(日)のDAY2は12月6日(日)23:59まで視聴可能となっている。いずれも見逃し配信の準備が整い次第、公開される予定だ。
その他のプラットフォームによる中継予定は伝えられていない。
※配信開始時間や中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
日本vsアルゼンチン｜出場選手
日本代表は杉山愛監督のもと、坂詰姫野、本玉真唯、柴原瑛菜、青山修子、穂積絵莉の5選手で臨む。杉山監督は今回のプレーオフを最後に退任する意向を表明している。
アルゼンチン代表はパオラ・スアレス監督が率い、4選手がエントリーしている。
日本代表
アルゼンチン代表
監督
杉山愛
パオラ・スアレス
選手
坂詰姫野
Justina Gonzalez Daniele
選手
本玉真唯
Maria Urrutia
選手
柴原瑛菜
Luciana Moyano
選手
青山修子
Sol Ailin Larraya Guidi
選手
穂積絵莉
-
※出場選手や試合の組み合わせは変更となる場合があります。
ビリー・ジーン・キング・カップとは？
ビリー・ジーン・キング・カップは、1963年に始まった女子テニスの国別対抗戦だ。男子のデビスカップに相当する大会で、かつては「フェデレーション・カップ」「フェドカップ」と呼ばれ、2020年に現在の名称へ変更された。
2026年のプレーオフでは、日本とアルゼンチンが2027年のファイナル予選出場を懸けて対戦する。敗れた国は2027年の地域グループ1部に回る。
日本vsアルゼンチンのおすすめ視聴方法は？
ビリー・ジーン・キング・カップ2026のプレーオフ、日本vsアルゼンチンはネット『U-NEXT』がライブ配信する。月額プランの見放題対象のため、31日間無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。
『U-NEXT』の無料トライアルは初回登録者が対象で、氏名やメールアドレス、決済方法などの必要情報を入力して登録できる。無料期間内に解約した場合、月額料金は発生しない。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】ビリー・ジーン・キング・カップ視聴ページへアクセス
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。