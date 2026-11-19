女子テニス国別対抗戦「ビリー・ジーン・キング・カップ2026」のプレーオフで、日本代表が11月21日(土)・22日(日)にアルゼンチン代表と対戦する。

本記事では、日本vsアルゼンチンのテレビ放送・ネット配信予定、出場選手、視聴方法を紹介する。

日本vsアルゼンチン｜概要

ビリー・ジーン・キング・カップ2026のプレーオフで、日本代表はアルゼンチン代表と対戦する。会場は東京・有明コロシアムだ。

日本テニス協会によると、11月21日(土)は12:00から開会式とシングルス2試合、22日(日)は11:00からダブルス1試合とシングルス2試合が予定されている。先に3勝した国が勝者となり、勝利国は2027年のファイナル予選に進出する。

日程 大会開始時間 種目 会場 11/21(土) 12:00～ 開会式・シングルス2試合 有明コロシアム 11/22(日) 11:00～ ダブルス1試合・シングルス2試合 有明コロシアム

※すべて日本時間。

※2日目は試合数や形式が変更となる場合があります。

日本vsアルゼンチン｜テレビ放送・ネット配信予定

ビリー・ジーン・キング・カップ2026プレーオフの日本vsアルゼンチンは、ネット『U-NEXT』がライブ配信する。

『U-NEXT』では見逃し配信にも対応し、11月21日(土)のDAY1は12月5日(土)23:59まで、22日(日)のDAY2は12月6日(日)23:59まで視聴可能となっている。いずれも見逃し配信の準備が整い次第、公開される予定だ。

その他のプラットフォームによる中継予定は伝えられていない。

日程 テレビ放送 ネット配信 11/21(土) - U-NEXT

[12:55- ライブ配信] 11/22(日) - U-NEXT

[12:55- ライブ配信]

※配信開始時間や中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsアルゼンチン｜出場選手

日本代表は杉山愛監督のもと、坂詰姫野、本玉真唯、柴原瑛菜、青山修子、穂積絵莉の5選手で臨む。杉山監督は今回のプレーオフを最後に退任する意向を表明している。

アルゼンチン代表はパオラ・スアレス監督が率い、4選手がエントリーしている。

日本代表 アルゼンチン代表 監督 杉山愛 パオラ・スアレス 選手 坂詰姫野 Justina Gonzalez Daniele 選手 本玉真唯 Maria Urrutia 選手 柴原瑛菜 Luciana Moyano 選手 青山修子 Sol Ailin Larraya Guidi 選手 穂積絵莉 -

※出場選手や試合の組み合わせは変更となる場合があります。

ビリー・ジーン・キング・カップとは？

ビリー・ジーン・キング・カップは、1963年に始まった女子テニスの国別対抗戦だ。男子のデビスカップに相当する大会で、かつては「フェデレーション・カップ」「フェドカップ」と呼ばれ、2020年に現在の名称へ変更された。

2026年のプレーオフでは、日本とアルゼンチンが2027年のファイナル予選出場を懸けて対戦する。敗れた国は2027年の地域グループ1部に回る。

日本vsアルゼンチンのおすすめ視聴方法は？

ビリー・ジーン・キング・カップ2026のプレーオフ、日本vsアルゼンチンはネット『U-NEXT』がライブ配信する。月額プランの見放題対象のため、31日間無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。

『U-NEXT』の無料トライアルは初回登録者が対象で、氏名やメールアドレス、決済方法などの必要情報を入力して登録できる。無料期間内に解約した場合、月額料金は発生しない。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。