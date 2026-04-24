2025-26シーズンFAカップの準決勝が行われる。
本記事では、FAカップ準決勝の試合日程、対戦カード、中継予定を紹介する。
FAカップ準決勝の試合日程・対戦カード
2025-26シーズンのFAカップでは、マンチェスター・シティ、チェルシー、サウサンプトン、リーズ・ユナイテッドがベスト4に進出。対戦カードおよび日程はマンチェスター・シティvsサウサンプトンが日本時間2026年4月26日(日)1時15分、チェルシーvsリーズ・ユナイテッドが4月26日(日)23時00分から行われる。
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|中継予定
|FAカップ 準決勝
|4/26(日)
午前1:15
|マンチェスター・シティ vs サウサンプトン
|U-NEXT
|4/26(日)
23:00
|チェルシー vs リーズ・ユナイテッド
|U-NEXT
※すべて日本時間。
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
FAカップ準決勝の中継予定
2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。FAカップの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
その他、『U-NEXT』の「月額プラン」や『DAZN』『ABEMA』などのネット配信、地上波・衛星放送によるテレビ中継などは行われない。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|U-NEXTサッカーパック
|ネット
|〇
|U-NEXT月額プラン
|ネット
|×
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|Lemino
|ネット
|×
|地上波
|テレビ
|×
|衛星放送
|テレビ
|×
FAカップ準決勝の視聴方法U-NEXT
前述の通り、FAカップ準決勝は『U-NEXT』が「サッカーパック」で独占配信を行う。U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、『U-NEXT』月額プランの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。