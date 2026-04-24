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Haaland tanaka Caicedo matsuki(C)Getty images
FAカップ準決勝はU-NEXT独占配信！31日間無料体験でお得に加入
Tsutomu Maeda

FAカップ準決勝の試合日程・対戦カード・テレビ放送/ネット中継予定

FAカップ
松木玖生
田中碧
サウサンプトン
リーズ
チェルシー
マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ 対 サウサンプトン
チェルシー 対 リーズ
プレミアリーグ

2025-26シーズンFAカップ準決勝の試合日程、対戦カードは？テレビ放送・ネット配信局、中継スケジュールを紹介。

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2025-26シーズンFAカップの準決勝が行われる。

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本記事では、FAカップ準決勝の試合日程、対戦カード、中継予定を紹介する。

FAカップ準決勝の試合日程・対戦カード

2025-26シーズンのFAカップでは、マンチェスター・シティ、チェルシー、サウサンプトン、リーズ・ユナイテッドがベスト4に進出。対戦カードおよび日程はマンチェスター・シティvsサウサンプトンが日本時間2026年4月26日(日)1時15分、チェルシーvsリーズ・ユナイテッドが4月26日(日)23時00分から行われる。

ラウンド開始日時対戦カード中継予定
FAカップ 準決勝4/26(日)
午前1:15		マンチェスター・シティ vs サウサンプトンU-NEXT
4/26(日)
23:00		チェルシー vs リーズ・ユナイテッドU-NEXT

※すべて日本時間。
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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FAカップ準決勝の中継予定

2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。FAカップの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

その他、『U-NEXT』の「月額プラン」や『DAZN』『ABEMA』などのネット配信、地上波・衛星放送によるテレビ中継などは行われない。

チャンネル形態中継有無
U-NEXTサッカーパックネット
U-NEXT月額プランネット×
DAZNネット×
ABEMAネット×
Amazonプライムビデオネット×
Leminoネット×
地上波テレビ×
衛星放送テレビ×

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FAカップ準決勝の視聴方法

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前述の通り、FAカップ準決勝は『U-NEXT』が「サッカーパック」で独占配信を行う。U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、『U-NEXT』月額プランの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。