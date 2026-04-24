2025-26シーズンFAカップの準決勝が行われる。

本記事では、FAカップ準決勝の試合日程、対戦カード、中継予定を紹介する。

FAカップ準決勝の試合日程・対戦カード

2025-26シーズンのFAカップでは、マンチェスター・シティ、チェルシー、サウサンプトン、リーズ・ユナイテッドがベスト4に進出。対戦カードおよび日程はマンチェスター・シティvsサウサンプトンが日本時間2026年4月26日(日)1時15分、チェルシーvsリーズ・ユナイテッドが4月26日(日)23時00分から行われる。

ラウンド 開始日時 対戦カード 中継予定 FAカップ 準決勝 4/26(日)

午前1:15 マンチェスター・シティ vs サウサンプトン U-NEXT 4/26(日)

23:00 チェルシー vs リーズ・ユナイテッド U-NEXT

※すべて日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

FAカップ準決勝の中継予定

2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。FAカップの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

その他、『U-NEXT』の「月額プラン」や『DAZN』『ABEMA』などのネット配信、地上波・衛星放送によるテレビ中継などは行われない。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXTサッカーパック ネット 〇 U-NEXT月額プラン ネット × DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × Lemino ネット × 地上波 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

FAカップ準決勝の視聴方法

U-NEXT

前述の通り、FAカップ準決勝は『U-NEXT』が「サッカーパック」で独占配信を行う。U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、『U-NEXT』月額プランの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

▶U-NEXTサッカーパックに登録！月額プラン無料トライアル登録で初月からお得に視聴可能

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。