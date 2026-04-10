ゴルフPGAツアー「マスターズ・トーナメント2026」は、4月10日(金)に第2日目が行われる。

本記事では、マスターズ2026第1日の地上波テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

【4月10日】マスターズ2026第2日の地上波放送・ネット配信予定

アメリカ・ジョージア州のオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブで行われるマスターズ2026は、4月10日(金)に2日目が開催。大会の模様は、地上波『TBS系列』と衛星放送『BS-TBS』でリレー放送、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信される。

日本時間の中継スケジュールは、地上波『TBS』が4月10日(金)24:48～25:48と28:00～翌11日(土)午前8:00。間の25:48～28:00の時間帯は衛星放送『BS-TBS』で生中継される。一方、『U-NEXT』では4月10日(金)21:15～途切れることなくライブ配信される予定だ。

さらに、『U-NEXT』では5CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はそれぞれ「Ch1 日本語実況・解説付きメイン中継」「Ch2 ドライビングレンジ(練習場)」「Ch3 フィーチャードグループ(注目組)」「Ch4 アーメンコーナー(11番～13番)」「Ch5 15番・16番」となっている。

マスターズ2026 第2日のテレビ・ネット中継

開催日 テレビ放送 ネット配信 4/10(金) TBS系列(地上波) 24:48～25:48

BS-TBS(衛星放送) 25:48～28:00

TBS系列(地上波) 28:00～翌午前8:00 U-NEXT(ネット) 21:15～

(31日間無料体験あり)

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【4月10日】マスターズ2026第2日の日本人選手は？

マスターズ2026には、松山英樹と片岡尚之の2名の日本人選手が出場。第2日は片岡尚之が4月10日(金)24:03、松山英樹が4月10日(金)26:32にスタート予定となっている。

第2日(ラウンド2)の日本人スタート時刻

片岡尚之：4/10(金)24:03～

松山英樹：4/10(金)26:32～

※すべて日本時間。

マスターズ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述の通り、マスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × マスターズ・トーナメント × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。