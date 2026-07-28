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プロ野球オールスター2026はABEMAで全日ライブ配信！プレミアムで快適視聴
Tsutomu Maeda

プロ野球オールスターゲーム2026のTVer無料ネット配信はある？お得な視聴方法は？

プロ野球マイナビオールスターゲーム2026のTVer(ティーバー)無料配信はある？ネット配信のリアルタイム視聴方法を紹介。

広告なしで視聴可能なプラン
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ABEMAプレミアム

プロ野球オールスター2026はABEMAがライブ配信！

両日ホームランダービーから完全生中継

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月額1,180円(税込)

プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026が、7月28日(火)・29日(水)に開催される。

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本記事では、プロ野球オールスター2026のネット配信予定、TVer配信の有無を紹介する。

プロ野球オールスター2026の開催日程

プロ野球オールスターゲーム2026は、7月28日(火)に東京ドーム、7月29日(水)に富山市民球場で開催。29日(水)の試合が順延となった場合に備え、翌30日(木)が予備日として設定されている。

28日(火)・29日(水)ともに17:30～18:00にホームランダービー、18:30からオールスターゲームが行われる。29日(水)の開催が順延となった場合、30日(木)も同様のタイムスケジュールとなる。

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プロ野球オールスター2026のTVer無料配信はある？

結論として、プロ野球オールスター2026の『TVer』無料ネット配信は行われない。中継は2日間ともにテレビ放送が地上波『テレビ朝日』と衛星放送『BS朝日』『CSテレビ朝日チャンネル』、ネット配信が『ABEMA』で生中継予定となっている。

なお、『テレビ朝日』と『BS朝日』はリレー配信となり、ホームランダービーは『BS朝日』でのみ中継。『CSテレビ朝日チャンネル』と『ABEMA』ではホームランダービーから試合終了まで通しで中継が行われる。

チャンネル形態中継有無
ABEMAネット

[無料ライブ配信]

7/28(火)17:30～試合終了まで
7/29(水)17:30～試合終了まで
7/30(木)17:30～試合終了まで ※予備日

テレビ朝日

 ※一部地域を除く

地上波

[生中継]

7/28(火)18:30～21:00
7/29(水)18:30～21:00
7/30(木)18:30～21:00 ※予備日

BS朝日衛星放送

[生中継]

7/28(火)17:30～18:30、21:00～
7/29(水)17:30～18:30、21:00～
7/30(木)17:30～18:30、21:00～ ※予備日

CSテレビ朝日チャンネル衛星放送

[生中継]

7/28(火)17:30～試合終了まで
7/29(水)17:30～試合終了まで
7/30(木)17:30～試合終了まで ※予備日

TVerネット×
DAZNネット×

※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

プロ野球

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

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