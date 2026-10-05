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2026年10月4日(日)から、MLBポストシーズンのディビジョン(地区)シリーズが開催されている。

本記事では、MLB地区シリーズ2026の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定、試合日程を紹介する。

MLB地区シリーズ2026の地上波テレビ放送はある？

MLB地区シリーズ2026は、地上波『NHK 総合』でドジャース戦の生中継が予定されている。

『NHK 総合』では、週末に行われるドジャース戦をシリーズを通して最大2試合まで生中継予定。衛星放送『NHK BS』では、『NHK 総合』で放送される試合を除き、地区シリーズを1日1～2試合生中継する。

また、衛星放送『J SPORTS』でも1日最大2試合を生中継予定だ。

その他、民放各局による地上波テレビ中継は行われない。

チャンネル 形態 地区シリーズ中継 NHK 総合・総合サブ 地上波 週末のドジャース戦を最大2試合生中継 NHK BS 衛星放送 NHK総合の中継試合を除き1日1～2試合を生中継 J SPORTS 衛星放送 1日最大2試合を生中継

MLB地区シリーズ2026を無料で見るには？ネット無料配信は？

MLB地区シリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信を予定。このうち、Amazonプライムビデオ経由の『SPOTVチャンネル』は30日間、『MLB.tv』は7日間の無料体験期間が設けられており、期間中に解約することで料金の支払いが発生することなく試合を視聴することが可能だ。

各ネット配信局の配信対象試合および無料体験期間は以下の通り。

サービス 地区シリーズ配信 無料体験 MLB.tv(Amazon) 全試合ライブ配信 7日間 SPOTVチャンネル(Amazon) 開催日ごとに1試合ライブ配信 30日間 SPOTV NOW 全試合ライブ配信 × Lemino(SPOTVパック) 全試合ライブ配信 ×

MLB地区シリーズ2026の試合日程・中継局一覧

MLB地区シリーズは5戦3勝制で行われ、先に3勝したチームがリーグ優勝決定シリーズへ進出する。各対戦はどちらかが3勝した時点で終了となり、その場合は4戦目・5戦目が実施されない。

※すべて日本時間。

※4戦目・5戦目はどちらかのチームが3勝していない場合のみ開催。

※各試合の放送・配信局は試合の実施決定後に発表。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

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まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

NTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

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