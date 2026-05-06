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サッカー特化プランDAZN SOCCER期間限定販売！今なら最初の3カ月・月々980円
Tsutomu Maeda

DAZNサッカーパックでJ2・J3は見られる？Jリーグの配信は？｜明治安田百年構想リーグ

J2 リーグ
J3 リーグ
J1 リーグ

明治安田J2・J3百年構想リーグは「DAZN SOCCER(ダゾーンサッカー)」で見られる？視聴可能なプランを紹介。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

期間限定7/20まで割引中

スポーツ配信プラットフォームの『DAZN(ダゾーン)』が、明治安田Jリーグを中継している。

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本記事では、明治安田J2・J3百年構想リーグを視聴可能な『DAZN』のプランを紹介する。

DAZNサッカーパックでJ2・J3は見られる？

『DAZN』とJリーグは2033年までのパートナーシップ契約を結んでおり、2026年も全試合をライブ＆見逃し配信中。「J2・J3百年構想リーグ」ももちろん全試合が『DAZN』で視聴可能だ。

『DAZN』は通常プラン「DAZN Standard」の他、サッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を2026年8月30日(日)までの期間限定で提供中。いずれのプランであっても、「J1百年構想リーグ」および「J2・J3百年構想リーグ」のすべての試合を視聴することができる。

なお、「DAZN SOCCER」は年間31,200円で月々2,600円(税込)の年間プラン(月々払い)でのみ提供されている。

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J2・J3視聴ならDAZNサッカーパックがお得？

年間を通じて『DAZN』を利用する場合、サッカーコンテンツの視聴が目的であれば「DAZN SOCCER(※年間プラン・月々払いのみ)」は最もお得なプランとなる。「DAZN SOCCER」に加入すると、「DAZN Standard」で配信しているすべてのサッカーコンテンツが見られるが、プロ野球やモータースポーツなどサッカー以外のコンテンツは視聴できない分、よりお得な価格で提供されている。

また、2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用され、よりお得になる。

なお、4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込み)となり、年間プランのみでの提供となるため、キャンペーン終了直後の解約などは不可。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

J2・J3が視聴可能なプラン・料金一覧

プラン料金(税込)
DAZN SOCCER
[提供は8/30(日)まで期間限定]		年間31,200円(月々払いのみ)
月額換算で2,600円
[7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円]
DAZN STANDARD(月額)月額4,200円
DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円
DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)年間32,000円
DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)年間38,400円

※DAZN SOCCERはサッカー関連コンテンツのみ視聴可能。

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DAZNサッカーパックの加入手順

「DAZN SOCCER」の加入手順は以下の通り。同プランはアプリ上では加入を受け付けておらず、ブラウザ経由でのみ申込できる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 加入手順

  1. DAZN公式サイトへアクセス
  2. 「サッカーを選択」をタップ
  3. メールアドレスを入力
  4. 支払い情報を入力して登録が完了！

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W杯も全試合配信！その他のDAZNサッカーパック視聴可能コンテンツは？

『DAZN』の通常プランおよび「DAZN SOCCER」では、6月12日(金)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)が全104試合視聴可能。また、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどをライブ＆見逃し配信する。特に明治安田Jリーグの百年構想リーグでは、注目のJリーグオールスターDAZNカップも楽しむことができる。

「DAZN SOCCER」の視聴可能プランは以下の通り。

  • FIFAワールドカップ2026(全試合)
  • 明治安田Jリーグ(J1・J2・J3)
  • 欧州サッカー(ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アン)
  • AFC公式大会
  • WEリーグ
  • サッカー関連情報番組 など

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