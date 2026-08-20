2026-27シーズンもプレミアリーグが第1節から第38節まで行われる。

本記事では、プレミアリーグ2026-27のテレビ放送・ネット配信日程、無料視聴方法の有無をまとめて紹介する。

【2026-27】プレミアリーグはどこで観られる？｜テレビ放送・ネット配信日程

2026-27シーズンのプレミアリーグも、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」にて全試合独占ライブ＆見逃し配信を予定。全試合が生中継対象となるため、配信日程も各チームの試合日程と連動している。

プレミアリーグ2026-27の全試合日程はこちらのページから確認することができる。

なお、地上波および衛星中継によるテレビ放送は予定されていない。

【2026-27】プレミアリーグの無料視聴まとめ

前述の通り、2026-27シーズンのプレミアリーグは『U-NEXT』が「サッカーパック」で全試合独占配信する。「サッカーパック」に無料トライアル期間などは設けられておらず、特定試合の無料中継なども告知されていないため、無料で視聴する手段はない。ただし、『U-NEXT』の公式YouTubeチャンネルでは例年、試合のハイライトなどが投稿されている。

なお、『U-NEXT』の「サッカーパック」に加入する場合、初月は単体加入ではなく「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」とのセット加入がおすすめ。「月額プラン」は映画やドラマ、アニメなどが見られるプランだが、初回31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中に解約すれば料金は発生しない。そのうえ、「サッカーパック」とセットで「月額プラン」に加入した場合、「サッカーパック」の月額2,600円(税込)の支払いに充当可能な1,200円分のポイントが獲得できる。

この1,200円分のポイントは初月以降も毎月付与され、「サッカーパック」の支払いに充てることが可能だが、「月額プラン」は31日間無料トライアル終了後に月額2,189円(税込)が発生。このため、プレミアリーグ視聴のみを目的とする場合、初月のみセット加入し、2カ月目からは「サッカーパック」単体加入へと切り替えるのがお得だ。

プレミアリーグ視聴目的のお得な手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

プレミアリーグ全試合独占配信！U-NEXTサッカーパックの加入方法詳細

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの加入方法

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。