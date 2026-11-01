躍進ブライトンは“優勝候補”になれる？シティ撃破で首位と2p差…現地記者「試験には合格した」

躍進を続けるブライトンについて、イギリス『スカイスポーツ』の記者が分析している。

ファビアン・ヒュルツェラー監督体制3シーズン目を迎えたブライトン。33歳の若き指揮官に率いられたチームは序盤からプレミアリーグで躍進を続けており、第5節には王者アーセナルに3-0と快勝、そして31日の第9節では敵地でマンチェスター・シティを1-0と撃破した。ここまで9試合を戦って6勝1分け2敗、勝ち点19で首位マンチェスター・Cとの差を「2」まで縮めている。

現在3位と躍進を続けるブライトンについて、『スカイスポーツ』のローラ・ハンター記者はマンチェスター・C戦後、「勢いに乗るブライトンはタイトル争いに加わるのか？」と題し、以下のように指摘した。

「ブライトンの選手たちは、アウェイサポーターと共に喜びを爆発させた。それも当然だろう。この躍進は称賛に値するし、注目も集めるべきだ」

「では、彼らはタイトル争いに加わるのだろうか？ 判断するには時期尚早かもしれないが、彼らは素晴らしい連携を見せ、戦術的な明確さをもってプレーしている。これらの要素が、彼らが何か特別なことを成し遂げる可能性を大きく高めているのだ」

「（マンチェスター・Cの）エンツォ・マレスカ監督は、わずか4日前にブライトンをホームに迎えたことで（リーグカップ4回戦）、ブライトンがどのようなプレーをしてくるか正確に把握していたと語っていた。しかし、彼らの勢いを止める策を練ることはできなかった。シティは中盤で圧倒され、総合的にも劣勢に立たされた」

そのうえで同記者は、「もしこれがブライトンのタイトル争いにおける実力を試す試験だったとすれば、彼らは見事に合格したと言えるだろう」と締めくくっている。

躍進を続けるブライトンは、5日にカンファレンスリーグでヘタフェと対戦した後、8日にブレントフォードと激突する。