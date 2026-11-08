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リーグ・アン
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Stade Francis le Ble
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2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月9日】ブレストvsリヨンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第10節

ブレスト 対 リヨン
ブレスト
リヨン
リーグ・アン

【中村敬斗所属】2026-27リーグアン第10節、ブレスト対リヨンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのリーグアン第10節が日本時間2026年11月9日(月)に開催。ブレストと中村敬斗が所属するリヨンが対戦する。

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本記事では、ブレストvsリヨンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ブレストvsリヨン｜試合日程・キックオフ時間

ブレストvsリヨンは、日本時間11月9日(月)にのブレストのホーム、スタッド・フランシス・ルブレで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第10節
  • 日時：2026年11月9日(月)1:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブレストvsリヨン
  • 会場：スタッド・フランシス・ルブレ
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ブレストvsリヨン｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第10節のブレストvsリヨンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ブレストvsリヨンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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ブレストvsリヨン｜チーム情報

ブレスト vs リヨン 予想スタメン

4-2-3-1
ブレスト crest
ブレスト
B29
フォーメーション
リヨン crest
リヨン
OL
4-3-3
エギル・セルヴィクエギル・セルヴィクゴティエ・ロリスゴティエ・ロリスルーカス・トゥサールルーカス・トゥサールケニー・ララケニー・ララブラッドリー・ロッコブラッドリー・ロッコカモリー・ドゥンビアカモリー・ドゥンビアママ・バルデママ・バルデパテ・ンブップパテ・ンブップウーゴ・マグネッティウーゴ・マグネッティジョリス・ショタールジョリス・ショタールルドヴィク・アジョルクルドヴィク・アジョルクドミニク・グレイフドミニク・グレイフフェリックス・バハーフェリックス・バハーザカリー・アテカメザカリー・アテカメアブネル・ヴィニシウスアブネル・ヴィニシウスルーベン・クライファートルーベン・クライファートコランタン・トリッソコランタン・トリッソノア・ナーティノア・ナーティタナー・テスマンタナー・テスマンカイル・ブダシュカイル・ブダシュジュリアン・デュランビルジュリアン・デュランビルカリス・メラーカリス・メラー
リヨン crest
リヨン
OL
4-2-3-1
ブレスト

先発メンバー

リヨン

マネージャー

  • ジュリアン・ラシュール
  • J. Maciel

成績

B29

B29 - 直近成績

MON
2-2
SCO
5-1
LIL
1-1
NCE
1-2
FCL
0-2
得点（失点）
11/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
OL

OL - 直近成績

NCE
2-1
TSG
3-0
PSG
2-0
SCO
2-0
RSO
1-1
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ブレストドローリヨン
1
1
3
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
2
ブレスト badge
ブレスト
B29
1
終了
リーグ・アン
ブレスト badge
ブレスト
B29
0
リヨン badge
リヨン
OL
0
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
2
ブレスト badge
ブレスト
B29
1
終了
リーグ・アン
ブレスト badge
ブレスト
B29
2
リヨン badge
リヨン
OL
1
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
4
ブレスト badge
ブレスト
B29
3
終了
7得点9
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
107212210+1223
2
パリFCパリFCPAR
106221710+720
3
リールリールLIL
9531126+618
4
リヨンリヨンOL
9522157+817
5
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
95132019+116
6
マルセイユマルセイユOM
95042013+715
7
モナコモナコASM
94321210+215
8
ニースニースNCE
94231312+114
9
RCランスRCランスRCL
94141613+313
10
トゥールーズトゥールーズTFC
103431514+113
11
ブレストブレストB29
93331612+412
12
ロリアンロリアンFCL
933378-112
13
ストラスブールストラスブールSTR
103161822-410
14
オセールオセールAJA
103161324-1110
15
アンジェアンジェSCO
9225917-88
16
トロワトロワTRO
10226717-108
17
ル・マンル・マンLEM
91441118-77
18
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
9027920-112
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

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