2026-27シーズンのプレミアリーグ第12節が日本時間11月29日(日)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとブレントフォードが対戦する。
本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsブレントフォードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
マンチェスター・ユナイテッドvsブレントフォードの試合日程・キックオフ時間
マンチェスター・ユナイテッドvsブレントフォードは、日本時間2026年11月29日(日)にマンチェスター・ユナイテッドのホーム、オールド・トラフォードで開催される。
- 大会：2026-27プレミアリーグ第12節
- 日時：2026年11月29日(日)0:00キックオフ／日本時間
- 対戦：マンチェスター・ユナイテッドvsブレントフォード
- 会場：オールド・トラフォード
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
マンチェスター・ユナイテッドvsブレントフォードのテレビ放送・ネット配信予定
マンチェスター・ユナイテッドvsブレントフォードのU-NEXT視聴方法
2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。
なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
マンチェスター・ユナイテッドvsブレントフォードの予想スタメンは？
マンチェスター・ユナイテッド vs ブレントフォード 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|11
|9
|1
|1
|17
|7
|+10
|28
分
勝
勝
勝
勝
|2
|11
|7
|1
|3
|26
|9
|+17
|22
負
勝
勝
負
勝
|3
|11
|7
|1
|3
|22
|14
|+8
|22
分
負
負
負
勝
|4
|11
|6
|3
|2
|18
|10
|+8
|21
勝
勝
負
勝
勝
|5
|11
|5
|3
|3
|18
|14
|+4
|18
勝
勝
勝
勝
勝
|6
|11
|4
|5
|2
|20
|11
|+9
|17
勝
負
勝
分
負
|7
|11
|4
|5
|2
|14
|9
|+5
|17
勝
勝
負
分
分
|8
|12
|5
|1
|6
|22
|23
|-1
|16
負
負
負
勝
負
|9
|11
|4
|4
|3
|12
|14
|-2
|16
負
勝
勝
負
負
|10
|11
|4
|3
|4
|12
|11
|+1
|15
勝
負
勝
勝
勝
|11
|11
|3
|5
|3
|13
|11
|+2
|14
勝
負
分
分
負
|12
|11
|3
|5
|3
|14
|17
|-3
|14
分
分
分
勝
勝
|13
|11
|3
|4
|4
|15
|18
|-3
|13
分
分
負
勝
負
|14
|12
|3
|3
|6
|12
|17
|-5
|12
勝
負
勝
負
分
|15
|11
|4
|0
|7
|13
|21
|-8
|12
勝
負
勝
負
負
|16
|11
|2
|5
|4
|11
|13
|-2
|11
分
分
分
勝
勝
|17
|11
|3
|2
|6
|15
|22
|-7
|11
負
負
分
分
負
|18
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
分
勝
負
分
負
|19
|11
|1
|5
|5
|14
|23
|-9
|8
負
分
負
負
分
|20
|11
|2
|1
|8
|12
|27
|-15
|7
負
負
負
負
負