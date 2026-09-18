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ブレントフォードvsチェルシーはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【9月19日】ブレントフォードvsチェルシーのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第5節

プレミアリーグ
ブレントフォード 対 チェルシー
ブレントフォード
チェルシー

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第5節、ブレントフォード対チェルシーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節が日本時間9月19日(土)に開催。ブレントフォードと、チェルシーが対戦する。

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本記事では、ブレントフォードvsチェルシーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブレントフォードvsチェルシーの試合日程・キックオフ時間

ブレントフォードvsチェルシーは、日本時間2026年9月19日(土)にブレントフォードのホーム、ブレントフォード・コミュニティ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第5節
  • 日時：2026年9月19日(土) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブレントフォード vs チェルシー
  • 会場：ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ブレントフォードvsチェルシーのテレビ放送・ネット配信予定



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ブレントフォードvsチェルシーのU-NEXT視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ブレントフォードvsチェルシーの予想スタメンは？

ブレントフォード vs チェルシー 予想スタメン

4-2-3-1
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE
フォーメーション
チェルシー crest
チェルシー
CHE
3-4-3
クィービーン・ケレハークィービーン・ケレハーヤニク・シュスターヤニク・シュスターマイケル・カヨデマイケル・カヨデクリストフェル・ヴァスバク・アエルクリストフェル・ヴァスバク・アエルキーン・ルイス＝ポッターキーン・ルイス＝ポッターママドゥ・サンガレママドゥ・サンガレジェイドン・アンソニージェイドン・アンソニーケビン・シャーデケビン・シャーデヴィタリー・ヤネルトヴィタリー・ヤネルトミッケル・ダムスゴールミッケル・ダムスゴールチアゴ・ロドリゲスチアゴ・ロドリゲスエミリアーノ・マルティネスエミリアーノ・マルティネスジョシュ・アチャンポンジョシュ・アチャンポンウェズレイ・フォファナウェズレイ・フォファナマクサンス・ラクロワマクサンス・ラクロワマロ・グストマロ・グストロメオ・ラビアロメオ・ラビアペップ・チャバリアペップ・チャバリアバレンティン・バルコバレンティン・バルココール・パーマーコール・パーマーペドロ・ネトペドロ・ネトモーガン・ロジャーズモーガン・ロジャーズ
チェルシー crest
チェルシー
CHE
4-2-3-1
ブレントフォード

先発メンバー

チェルシー

マネージャー

  • キース・アンドリュース
  • シャビ・アロンソ

成績

BRE

BRE - 直近成績

BIR
1-6
LEE
1-1
SUN
1-1
BOU
2-2
REA
1-2
得点（失点）
12/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
5/5
CHE

CHE - 直近成績

LUT
2-0
BHA
4-3
ARS
2-1
LEE
6-3
HUL
2-2
得点（失点）
15/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ブレントフォードドローチェルシー
0
3
2
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
0
終了
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
2
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
終了
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
0
チェルシー badge
チェルシー
CHE
0
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
1
終了
プレミアリーグ
ブレントフォード badge
ブレントフォード
BRE
2
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
終了
5得点8
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
440081+712
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
440082+612
3
リーズリーズLEE
422073+48
4
ハル・シティハル・シティHUL
422052+38
5
ブライトンブライトンBHA
4211135+87
6
チェルシーチェルシーCHE
4211109+17
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
413074+36
8
リヴァプールリヴァプールLIV
413064+26
9
エヴァートンエヴァートンEVE
413053+26
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
4202710-36
11
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
41214405
12
ニューカッスルニューカッスルNEW
412178-15
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
41127704
14
サンダーランドサンダーランドSUN
411235-24
15
ボーンマスボーンマスBOU
403167-13
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
4103611-53
17
トッテナムトッテナムTOT
402205-52
18
フラムフラムFUL
401347-31
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
401317-61
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
4004010-100
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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