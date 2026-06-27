ブラジルの19歳FWハイアン、日本で最も危険な選手を問われて「おお…これはまいったぞ（笑）。今は答えられないよ」

ブラジル代表FWハイアン（19）が、北中米ワールドカップ（W杯）で対戦する日本代表についての質問に応じた。ブラジルメディア『ge』が伝えている。

グループCを首位通過したブラジルは、グループF2位の日本と対戦することが決定。26日に記者会見に出席したハイアンに対しても、日本についての質問が飛んでいる。

現在プレミアリーグのボーンマスに所属する若き俊英は、「日本で脅威と考えている選手、日本の強みについて教えてください」と問われると、「いやあ」「おお」「まいったな」「マジか」などを表すポルトガル語の口語表現「ハパイス」を口に。会見場を笑いに誘っている。

「おお……。（顔を片手で押さえて笑みを浮かべながら）これはまいったぞ」※どちらも「ハパイス」を使った表現の意訳

「誰が最も危険な選手か、今の自分は言うことができない。映像を見ていないとね。だけど、彼らがテクニック的に優れている、非常に強いチームなのは知っているよ」

「最高の自分たちを引き出して勝利をつかむため、厳しく練習に励みたいと思っている」

ブラジル史上6番目の若さでWハイデビューを果たしたハイアンは、負傷したFWハフィーニャの代わりにカルロ・アンチェロッティ監督から重用されており、日本戦でもピッチに立つ可能性が高い。