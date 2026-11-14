日本に敗戦したブラジル…退場のハフィーニャ「心から言わせてもらうが、今日の審判は受け入れられない」

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ブラジル代表FWハフィーニャ、日本戦後コメント。

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14日の国際親善試合で日本に2-3で敗れたブラジル。FWハフィーニャは試合後、レフェリングへの不満を隠さなかった。ブラジル『グローボ』がコメントを伝えている。

15分にMF久保建英、19分にMF中村敬斗のゴールを許して2点のビハインドを負ったブラジル。33分、75分のFWヴィニシウス・ジュニオールの得点で一時同点に追いついたものの、91分にMF坂元達裕に勝ち越し弾を決められて敗戦した。

ブラジルは試合を通して、ジャンセ・ フー主審（シンガポール）のレフェリングに大きな不満を抱えていた。とりわけ日本の3点目の場面では、MF南野拓実がボールを奪った際にファウルがあったと主張。その際、ピッチに入って抗議をしたハフィーニャはカルロ・アンチェロッティ監督と一緒に退場を命じられている。

ハフィーニャは試合後、退場となったことには謝罪をしたものの、レフェリングについては批判的な姿勢を崩さなかった。

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「自分の態度と退場について謝りたい。ただ、こちらの意見を言わせてもらうと、試合を通してこれだけ審判が間違えるんだったら、自制をするのは難しくなる。ただ間違えただけなんだと考えたい。でも心から言わせてもらうが、受け入れられることじゃない」

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「僕の意見では、（日本の）最初のゴールはファウルから生まれた。相手は手を使ってボールを持ち出した。現在のサッカーの基準に照らし合わせれば、理解できることではあるとしても、あれはハンドだったと思う」

「それと前半にはPKだってあった。僕はペナルティーエリア内で背中を押された。あれはPKだ。そして彼らの3ゴール目では、ジョアンに対する明らかなファウルがあった。それなのに審判はプレーを続行させている。日本がファウルでボールを奪い、彼がプレーを継続させて、ゴールが決まってしまったんだよ。そしてVARまでそれを認めてしまった」

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「つまり、この試合で審判について話すことはとても難しく、とても困難ということだ」

試合自体については、次のように振り返った。

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「僕たちは良い試合を演じたと思う。後半の方が前半より、ずっと良かった。でも審判が敵対していれば、試合を戦うのは困難だ。僕は自分たちの責任を回避するためにここにいるわけじゃない。チームは改善する必要があるし、ここから良くなっていくはずだ。だけど、今日の審判は無視するわけにはいかないんだ」