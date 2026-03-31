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ブラジルvsクロアチアを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【4月1日】ブラジルvsクロアチアのテレビ放送・ネット配信予定｜サッカー国際親善試合

親善試合
ブラジル 対 クロアチア
ブラジル
クロアチア

4月1日に開催される国際親善試合、ブラジル代表対クロアチア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年4月1日(水)に行われる国際親善試合で、ブラジル代表とクロアチア代表が対戦する。

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本記事では、ブラジルvsクロアチアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ブラジルvsクロアチア｜試合日程・キックオフ時間

ブラジルvsクロアチアは、日本時間4月1日(水)にアメリカのフロリダ州にある、キャンピング・ワールド・スタジアムで開催される。

  • 大会：国際親善試合
  • 日時：2026年4月1日(水)9:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブラジル代表 vs クロアチア代表
  • 会場：キャンピング・ワールド・スタジアム

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ブラジルvsクロアチア｜放送・配信予定

国際親善試合のブラジルvsクロアチアは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ブラジルvsクロアチアのおすすめ視聴方法

国際親善試合は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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ブラジルvsクロアチア チーム情報

成績

BRA
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

CRO
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

BRA

直近の 5 試合

CRO

3

勝利

1

Draw

1

Win

8

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

順位表