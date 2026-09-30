【10月1日】ブレーブス対フィリーズの地上波テレビ放送/ネット配信・無料視聴｜MLB 2026ポストシーズン

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2026年シーズンMLB（メジャーリーグ）ポストシーズン・ワイルドカードシリーズが、日本時間10月1日(木)に開催。アトランタ・ブレーブスとフィラデルフィア・フィリーズが対戦する。

本記事では、ブレーブスvsフィリーズのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

ブレーブス対フィリーズ｜試合日程・開始時間

MLB2026ポストシーズン・ワイルドカードシリーズのアトランタ・ブレーブスvsフィラデルフィア・フィリーズは、日本時間10月1日(木)にブレーブスの本拠地トゥルイスト・パークで開催される。

大会：MLBポストシーズン・ワイルドカードシリーズ

日時：10月1日(木)午前3:00開始予定／日本時間

対戦：ブレーブスvsフィリーズ

ブレーブス対フィリーズ｜テレビ放送・ネット配信予定

ブレーブス対フィリーズは『SPOTV NOW』『Lemino(SPOTVパック)』『MLB.tv』で配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

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