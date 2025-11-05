2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月7日(金)に開催。ブラガと、伊東純也・横山歩夢の所属するヘンクが対戦する。
本記事では、ブラガvsヘンクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
ブラガvsヘンクの試合日程・キックオフ時間
UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のブラガvsヘンクは、ブラガのホーム「エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節
- 日程：2025年11月7日(金) 5:00キックオフ／日本時間
- カード：ブラガ vs ヘンク
- 会場：エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ
ブラガvsヘンクの放送・配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、ブラガvsヘンクの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWライブ
|視聴はこちら
ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。
決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。
WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。
【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法WOWOW
① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能
▶ヨーロッパリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録