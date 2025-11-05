このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパリーグ
team-logoブラガ
Estadio Municipal de Braga
team-logoヘンク
【11月7日】ブラガvsヘンクのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【伊東純也・横山歩夢所属】11月7日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第4節、ブラガ対ヘンクの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月7日(金)に開催。ブラガと、伊東純也・横山歩夢の所属するヘンクが対戦する。

本記事では、ブラガvsヘンクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ブラガvsヘンクの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のブラガvsヘンクは、ブラガのホーム「エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月7日(金) 5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ブラガ vs ヘンク
  • 会場：エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ

ブラガvsヘンクの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ブラガvsヘンクの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWライブ視聴はこちら

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

ブラガvsヘンク チーム情報

ブラガ vs ヘンク スタメン

ブラガHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-1-2

Home team crestGNK
1
ルカシュ・ホルニチェク
26
ブライト・アクウォ・ムビ
2
ヴィクトル・ゴメス
14
G. Lagerbielke
5
レオナルド・レロ
29
ジャン・ゴービー
8
ジョアン・モウティーニョ
21
リカルド・オルタ
10
ロドリゴ・サラサール
9
A. El Ouazzani
77
ガブリ・マルティネス
1
ヘンドリック・ファン・クロムブルッヘ
3
ムハイド・サディク
6
マット・スメッツ
27
ケン・ヌクバ
18
ヨリス・カイェンベ
17
パトリック・フロショフスキー
38
ダーン・ヘイマンス
8
ブライアン・ヘイネン
20
コンスタンティノス・カレツァス
9
オ・ヒョンギュ
14
イラ・ソル

4-3-1-2

GNKAway team crest

BRA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • C. Vicens

GNK
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • T. Fink

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

BRA
-直近成績

ゴールを許す
13/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

GNK
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

