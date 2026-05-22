ボクシングWBC世界ヘビー級タイトルマッチ、オレクサンドル・ウシク対リコ・ヴァーホーベンが、日本時間5月24日にエジプト・ギザで行われる。
本記事では、ウシクvsリコの試合日程、視聴方法について紹介する。
ウシクvsリコの試合日程は？
WBC世界ヘビー級タイトルマッチ・ウシクvsリコは、日本時間2026年5月24日(日)に開催。舞台はエジプト・ギザのピラミッドで、ボクシングイベント「ギザの栄光」のメインカードとして行われる。
日本では深夜帯の中継となり、プレリム(アンダーカード)は午前0:00から配信開始予定だ。
試合スケジュール概要
- 開催日程(日本時間)：2026年5月24日(日)
- 配信開始：午前0:00予定
- 開催地：エジプト・ギザ
ウシクvsリコの放送・配信予定は？
ウシクvsリコは、地上波・BS/CSでのテレビ放送は実施されない。視聴方法はDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)ライブ配信となる。
なおオープニングマッチはPPVではなく、DAZN月額プランで視聴可能だ。
配信スケジュール・視聴条件
- 配信日(日本時間)：2026年5月24日(日)
- ライブ配信開始：午前0:00〜
- 視聴プラットフォーム：DAZN(PPV独占配信)
- PPV料金：3,500円
- 購入条件：DAZN有料プラン加入者のみ購入可能
PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。
PPVの購入方法は？視聴方法も紹介
PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。ウシクvsリコは、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,500円(税込)で販売される。
■PPV購入方法
- ①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択
- ②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行
- ③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能
※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。