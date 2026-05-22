ボクシングWBC世界ヘビー級タイトルマッチ、オレクサンドル・ウシク対リコ・ヴァーホーベンが、日本時間5月24日にエジプト・ギザで行われる。

本記事では、ウシクvsリコの試合日程、視聴方法について紹介する。

ウシクvsリコの試合日程は？

WBC世界ヘビー級タイトルマッチ・ウシクvsリコは、日本時間2026年5月24日(日)に開催。舞台はエジプト・ギザのピラミッドで、ボクシングイベント「ギザの栄光」のメインカードとして行われる。

日本では深夜帯の中継となり、プレリム(アンダーカード)は午前0:00から配信開始予定だ。

試合スケジュール概要

開催日程(日本時間)：2026年5月24日(日)

配信開始：午前0:00予定

開催地：エジプト・ギザ

ウシクvsリコの放送・配信予定は？

ウシクvsリコは、地上波・BS/CSでのテレビ放送は実施されない。視聴方法はDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)ライブ配信となる。

なおオープニングマッチはPPVではなく、DAZN月額プランで視聴可能だ。

配信スケジュール・視聴条件

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。

PPVの購入方法は？視聴方法も紹介

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。ウシクvsリコは、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,500円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択

②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行

③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。