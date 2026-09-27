井上拓真vs那須川天心2はどこで見られる？視聴方法まとめ





WBC世界バンタム級タイトルマッチ、井上拓真vs那須川天心が2026年9月27日(日)に開催される。

井上拓真vs那須川天心2はどこで見ることができるのか。同試合の視聴方法を紹介する。

井上拓真vs那須川天心2｜概要

「Prime Video Boxing 16」のメインカードで、WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs那須川天心は行われる。

「Prime Video Boxing 16」は、9月27日(日)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催。16:30に開演となり、4試合が行われる予定だ。メインカードの井上拓真vs那須川天心は第4試合となる。

Prime Video Boxing 16｜対戦カード

試合 タイトル 対戦カード メイン(第4試合)

※19:00前後の開始予想 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真（王者、大橋） vs 那須川天心（帝拳） セミ(第3試合) IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦 西田凌佑（六島） vs サム･グッドマン（オーストラリア） 第2試合 WBC世界スーパーフライ級王座決定戦 坪井智也（帝拳） vs リカルド･マラジカ（南アフリカ） 第1試合 WBO世界ミニマム級暫定王座決定戦 松本流星（帝拳） vs ラッセル･アコスタ（メキシコ）

井上拓真vs那須川天心2｜どこで見られる？

井上拓真vs那須川天心が行われる「Prime Video Boxing 16」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。地上波を含めたテレビ中継、『Amazonプライムビデオ』以外のプラットフォームでの配信は予定されていない。

『Amazonプライムビデオ』では井上拓真vs那須川天心を含む4試合をライブ配信予定。配信開始時刻は17:00となっている。

『Amazonプライムビデオ』には30日無料体験があり、お得に井上拓真vs那須川天心を視聴可能だ。

開始時刻 テレビ放送 ネット配信 9月27日(日)

16:30開始 なし Amazonプライムビデオ

※17:00配信開始

井上拓真vs那須川天心2｜視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 16」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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