井上拓真vs那須川天心2を無料で見る方法は？

9月27日(日)開催の「Prime Video Boxing 16」で、WBC世界バンタム級タイトルマッチ井上拓真vs那須川天心が行われる。
井上拓真vs那須川天心2の無料視聴方法を紹介する。
井上拓真vs那須川天心2｜日程
WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs那須川天心は、9月27日(日)に開催される。
同試合は「Prime Video Boxing 16」のメインカードで実施予定。「Prime Video Boxing 16」は、9月27日(日)16:30からにTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催予定だ。
大会
日程
試合数
会場
Prime Video Boxing 16
9月27日(日)16:30開始
4試合
TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)
Prime Video Boxing 16｜対戦カード
試合
タイトル
対戦カード
メイン(第4試合)
WBC世界バンタム級タイトルマッチ
井上拓真（王者、大橋） vs 那須川天心（帝拳）
セミ(第3試合)
IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦
西田凌佑（六島） vs サム･グッドマン（オーストラリア）
第2試合
WBC世界スーパーフライ級王座決定戦
坪井智也（帝拳） vs リカルド･マラジカ（南アフリカ）
第1試合
WBO世界ミニマム級暫定王座決定戦
松本流星（帝拳） vs ラッセル･アコスタ（メキシコ）
井上拓真vs那須川天心2｜テレビ放送・ネット配信
井上拓真vs那須川天心が行われる「Prime Video Boxing 16」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。地上波を含めたテレビ中継、『Amazonプライムビデオ』以外のプラットフォームでの配信は予定されていない。
無料視聴は可能？
前述の通り、「Prime Video Boxing 16」は『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。
『Amazonプライムビデオ』は30日無料トライアルが設けられている。Prime会員に加入していない方でも、無料トライアルを利用することで井上拓真vs那須川天心を視聴可能だ。
開始時刻
テレビ放送
ネット配信
9月27日(日)
なし
Amazonプライムビデオ
井上拓真vs那須川天心2｜視聴方法Amazon
「Prime Video Boxing 16」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。
『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。
【Amazon】試合の無料体験視聴方法
- 【Amazon】「Prime Video Boxing 16」配信ページへアクセス
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
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