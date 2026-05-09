Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Wardley v DuboisGetty Images
ワードリーvsデュボアはDAZN PPVで配信！視聴はこちら
Yuta Tokuma

ワードリーvsデュボアの日程・放送予定・視聴方法

【ボクシング】WBO世界ヘビー級タイトルマッチ、ファビオ・ワードリー対ダニエル・デュボアの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介。

PPVでライブ配信！
Andy Justice Hiraoka

DAZN

平岡アンディvsゲイリー・アントゥアン・ラッセルはDAZNでPPV配信！

試合は2月22日(日)午前7時45分から配信開始。

平岡アンディ世界初挑戦DAZNでライブ配信

ボクシングWBO世界ヘビー級タイトルマッチ、ファビオ・ワードリー対ダニエル・デュボアが、日本時間5月10日にイギリス・マンチェスターで行われる。

ワードリーvsデュボアはDAZN PPVで配信！視聴はこちら

本記事では、ワイルダーvsデュボアの試合日程、視聴方法について紹介する。

ワードリーvsデュボアの試合日程は？

ワードリーvsデュボアは、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。舞台はイギリス・マンチェスターのCo-op Live。WBO世界ヘビー級タイトルマッチだ。

日本では深夜帯の中継となり、プレリム(アンダーカード)は午前0:30から配信開始予定。ワイルダーvsデュボアはメインカードに予定されており、午前2:30から配信される。

試合スケジュール概要

  • 開催日程(日本時間)：2026年5月10日(日)
  • プレリム開始：午前0:30予定
  • メインカード開始：午前2:30以降
  • 開催地：イギリス・マンチェスター
  • 会場：Co-op Live

ワードリーvsデュボアはDAZN PPVで配信！視聴はこちら

ワードリーvsデュボアの放送・配信予定は？

ワードリーvsデュボアは、地上波・BS/CSでのテレビ放送は実施されない。視聴方法はDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)ライブ配信となる。

なおアンダーカードはPPVではなく、DAZN月額プランで視聴可能だ。

配信スケジュール・視聴条件

  • 配信日(日本時間)：2026年5月10日(日)
  • ライブ配信開始：午前0:30〜(アンダーカード)
  • メインカード開始：午前2:30〜
  • 視聴プラットフォーム：DAZN(PPV独占配信)
  • PPV料金：3,500円(税込)
  • 購入条件：DAZN有料プラン加入者のみ購入可能

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。

ワードリーvsデュボアはDAZN PPVで配信！視聴はこちら

PPVの購入方法は？視聴方法も紹介

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。ワードリーvsデュボアは、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

  • ①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択
  • ②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行
  • ③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。

ワードリーvsデュボアはDAZN PPVで配信！視聴はこちら