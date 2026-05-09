ワードリーvsデュボアの日程・放送予定・視聴方法

ボクシングWBO世界ヘビー級タイトルマッチ、ファビオ・ワードリー対ダニエル・デュボアが、日本時間5月10日にイギリス・マンチェスターで行われる。
本記事では、ワイルダーvsデュボアの試合日程、視聴方法について紹介する。
ワードリーvsデュボアの試合日程は？
ワードリーvsデュボアは、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。舞台はイギリス・マンチェスターのCo-op Live。WBO世界ヘビー級タイトルマッチだ。
日本では深夜帯の中継となり、プレリム(アンダーカード)は午前0:30から配信開始予定。ワイルダーvsデュボアはメインカードに予定されており、午前2:30から配信される。
試合スケジュール概要
- 開催日程(日本時間)：2026年5月10日(日)
- プレリム開始：午前0:30予定
- メインカード開始：午前2:30以降
- 開催地：イギリス・マンチェスター
- 会場：Co-op Live
ワードリーvsデュボアの放送・配信予定は？
ワードリーvsデュボアは、地上波・BS/CSでのテレビ放送は実施されない。視聴方法はDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)ライブ配信となる。
なおアンダーカードはPPVではなく、DAZN月額プランで視聴可能だ。
配信スケジュール・視聴条件
- 配信日(日本時間)：2026年5月10日(日)
- ライブ配信開始：午前0:30〜(アンダーカード)
- メインカード開始：午前2:30〜
- 視聴プラットフォーム：DAZN(PPV独占配信)
- PPV料金：3,500円(税込)
- 購入条件：DAZN有料プラン加入者のみ購入可能
PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。
PPVの購入方法は？視聴方法も紹介
PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。ワードリーvsデュボアは、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。
■PPV購入方法
- ①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択
- ②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行
- ③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能
※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。