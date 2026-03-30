日本時間2026年4月1日(水)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表が対戦する。

本記事では、ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリア｜試合日程・キックオフ時間

ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリアは、日本時間4月1日(水)にボスニア・ヘルツェゴビナのゼニツァにある、スタディオン・ビリノ・ポリェで開催される。

大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ 決勝

日時：2026年4月1日(水)3:45キックオフ／日本時間

対戦：ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 vs イタリア代表

会場：スタディオン・ビリノ・ポリェ

ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリア｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフ決勝のボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリアは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリアのおすすめ視聴方法

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W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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ボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリア チーム情報

ボスニア・ヘルツェゴビナ vs イタリア 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー セルゲイ・バルバレス 予想スタメン 控え選手 マネージャー ジェンナーロ・ガットゥーゾ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表