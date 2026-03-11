Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoボデ/グリムト
Aspmyra Stadion
team-logoスポルティングCP
Yuta Tokuma

【3月12日】ボデ/グリムトvsスポルティングCPのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 1stレグ

【守田英正出場予定】3月12日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 1stレグ、ボデ/グリムト対スポルティングCPの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月12日(木)に開催。ボデ/グリムトと、守田英正の所属するスポルティングCPが対戦する。

本記事では、ボデ/グリムトvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ボデ/グリムトvsスポルティングCPの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのボデ/グリムトvsスポルティングCPは、ボデ/グリムトのホーム「アスプミラ・スタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ
  • 日程：2025年3月12日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ボデ/グリムト vs スポルティングCP
  • 会場：アスプミラ・スタディオン

ボデ/グリムトvsスポルティングCPの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ボデ/グリムトvsスポルティングCPの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

ボデ/グリムトvsスポルティングCP チーム情報

ボデ/グリムト vs スポルティングCP 予想スタメン

ボデ/グリムトHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCP
12
ニキータ・ハイキン
4
O. Bjoertuft
20
F. Sjoevold
15
フレドリク・アンドレ・ビョルカン
6
ヨーステイン・グンダーセン
26
ホーコン・エヴジェン
19
ソンドレ・ブルンスタッド・フェット
7
パトリック・ベルグ
9
K. Hoegh
11
O. Blomberg
10
イェンス・ペッター・ハウジ
1
ルイ・シルヴァ
13
ゲオルギオス・バジャニディス
26
ウスマン・ディオマンデ
25
ゴンサロ・イナシオ
22
イバン・フレスネダ
10
ジェニー・カタモ
42
モルテン・ヒュルマンド
31
ルイス・ギリェルメ
17
フランシスコ・トリンコン
52
ジョアン・シモンエス
97
ルイス・スアレス

4-2-3-1

SCPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ケティル・クヌッセン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイ・ボルヘス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

両チームの対戦成績

順位表

0