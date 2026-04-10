ビリージーンキングカップ2026を無料で見るには？視聴方法まとめ

女子テニス国別対抗戦ビリー・ジーン・キング・カップのファイナル予選、日本代表vsイタリア代表が4月10日(金)から11日(土)に開催される。
本記事では、ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアの日程、放送予定について紹介する。
日本vsイタリア｜概要
ビリー・ジーン・キング・カップ ファイナル予選に挑む日本代表は、イタリア代表と対戦する。試合会場はイタリア・ベッレトリの「ASD Colle degli Dei」だ。
試合は2026年4月10日(金)と11日(土)に開催。初日はシングルス2試合、2日目はダブルス1試合シングルス2試合を実施し、先に3勝したチームが勝利となる。
勝者は9月に中国・深圳で開催されるファイナルに出場する。敗退チームは、11月に開催されるプレーオフ（ホームorアウェー開催）に回る。
放送・配信予定
ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアは、「U-NEXT」で独占ライブ配信される。
そのほかのメディア、テレビ中継は予定されていない。
|日程
|開始時刻
|種目
|ライブ配信
|4月10日(金)
|日本時間19:00～
|シングルス2試合
|U-NEXT
|4月11日(土)
|日本時間18:00～
|ダブルス1試合・シングルス2試合
|U-NEXT
日本対イタリア｜無料視聴方法
ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題月額プランで視聴可能となっている。
なおU-NEXTは31日間無料トライアルを実施しており、イタリア戦を無料で楽しむことができる。
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日本vsイタリア｜出場選手
|区分
|日本チーム
|イタリアチーム
|監督
|杉山 愛
|タチアナ・ガルビン
|選手
|内島 萌夏
|ジャスミン・パオリーニ
|選手
|坂詰 姫野
|エリザベッタ・コッチャレット
|選手
|日比野 菜緒
|ルチア・ブロンツェッティ
|選手
|穂積 絵莉
|Tyra Caterina Grant
|選手
|青山 修子
|サラ・エラニ
ビリー・ジーン・キング・カップとは？
ビリー・ジーン・キング・カップは、女子テニス界における最高峰の国別対抗戦であり、国際テニス連盟(ITF)が主催する大会だ。男子のデビスカップに相当する位置づけで、国を代表する選手たちが国の威信を懸けて戦う舞台だ。その歴史は1963年、国際テニス連盟設立50周年を記念して「フェデレーション・カップ」として創設されたことに始まる。1995年には「フェドカップ」に名称が改められ、2020年には女子テニス界の伝説的プレーヤーであるビリー・ジーン・キング氏の功績を称え、現在の「ビリー・ジーン・キング・カップ」となった。
※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。