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Billie Jean King CupU-NEXT
ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアはU-NEXTが独占配信！まずは無料体験
Yuta Tokuma

ビリージーンキングカップ2026を無料で見るには？視聴方法まとめ

【女子テニス 国別対抗戦】ビリー・ジーン・キング・カップ2026ファイナル予選 日本代表vsイタリア代表の放送・配信予定、無料視聴方法を紹介。

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【女子テニス国別対抗戦】ビリー・ジーン・キング・カップ・ファイナル予選、日本代表vsイタリア代表

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女子テニス国別対抗戦ビリー・ジーン・キング・カップのファイナル予選、日本代表vsイタリア代表が4月10日(金)から11日(土)に開催される。

ビリー・ジーン・キング・カップ 日本vsイタリアはU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアの日程、放送予定について紹介する。

日本vsイタリア｜概要

ビリー・ジーン・キング・カップ ファイナル予選に挑む日本代表は、イタリア代表と対戦する。試合会場はイタリア・ベッレトリの「ASD Colle degli Dei」だ。

試合は2026年4月10日(金)と11日(土)に開催。初日はシングルス2試合、2日目はダブルス1試合シングルス2試合を実施し、先に3勝したチームが勝利となる。

勝者は9月に中国・深圳で開催されるファイナルに出場する。敗退チームは、11月に開催されるプレーオフ（ホームorアウェー開催）に回る。

放送・配信予定

ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアは、「U-NEXT」で独占ライブ配信される。

そのほかのメディア、テレビ中継は予定されていない。

日程開始時刻種目ライブ配信
4月10日(金)日本時間19:00～シングルス2試合U-NEXT
4月11日(土)日本時間18:00～ダブルス1試合・シングルス2試合U-NEXT

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日本対イタリア｜無料視聴方法

ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題月額プランで視聴可能となっている。

なおU-NEXTは31日間無料トライアルを実施しており、イタリア戦を無料で楽しむことができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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日本vsイタリア｜出場選手

区分日本チームイタリアチーム
監督杉山 愛タチアナ・ガルビン
選手内島 萌夏ジャスミン・パオリーニ
選手坂詰 姫野エリザベッタ・コッチャレット
選手日比野 菜緒ルチア・ブロンツェッティ
選手穂積 絵莉Tyra Caterina Grant
選手青山 修子サラ・エラニ

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ビリー・ジーン・キング・カップとは？

ビリー・ジーン・キング・カップは、女子テニス界における最高峰の国別対抗戦であり、国際テニス連盟(ITF)が主催する大会だ。男子のデビスカップに相当する位置づけで、国を代表する選手たちが国の威信を懸けて戦う舞台だ。その歴史は1963年、国際テニス連盟設立50周年を記念して「フェデレーション・カップ」として創設されたことに始まる。1995年には「フェドカップ」に名称が改められ、2020年には女子テニス界の伝説的プレーヤーであるビリー・ジーン・キング氏の功績を称え、現在の「ビリー・ジーン・キング・カップ」となった。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。