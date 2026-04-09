ビリージーンキングカップはいつ？何時から？日程・放送予定

女子テニス国別対抗戦ビリー・ジーン・キング・カップのファイナル予選、日本代表vsイタリア代表が4月10日(金)から11日(土)に開催される。

本記事では、ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアの日程、放送予定について紹介する。

日本vsイタリア｜日程・配信予定

ビリー・ジーン・キング・カップ ファイナル予選に挑む日本代表は、イタリア代表と対戦する。試合会場はイタリア・ベッレトリの「ASD Colle degli Dei」だ。

試合は2026年4月10日(金)と11日(土)に開催。初日はシングルス2試合、2日目はダブルス1試合シングルス2試合を実施し、先に3勝したチームが勝利となる。勝者は9月に中国・深圳で開催されるファイナルに出場する。

日本vsイタリアの模様は、U-NEXTで独占ライブ配信される。

日程 開始時刻 種目 ライブ配信 4月10日(金) 日本時間19:00～ シングルス2試合 U-NEXT 4月11日(土) 日本時間18:00～ ダブルス1試合・シングルス2試合 U-NEXT

日本vsイタリア｜出場選手

区分 日本チーム イタリアチーム 監督 杉山 愛 タチアナ・ガルビン 選手 内島 萌夏 ジャスミン・パオリーニ 選手 坂詰 姫野 エリザベッタ・コッチャレット 選手 日比野 菜緒 ルチア・ブロンツェッティ 選手 穂積 絵莉 Tyra Caterina Grant 選手 青山 修子 サラ・エラニ

ビリー・ジーン・キング・カップとは？

ビリー・ジーン・キング・カップは、女子テニス界における最高峰の国別対抗戦であり、国際テニス連盟(ITF)が主催する大会だ。男子のデビスカップに相当する位置づけで、国を代表する選手たちが国の威信を懸けて戦う舞台だ。その歴史は1963年、国際テニス連盟設立50周年を記念して「フェデレーション・カップ」として創設されたことに始まる。1995年には「フェドカップ」に名称が改められ、2020年には女子テニス界の伝説的プレーヤーであるビリー・ジーン・キング氏の功績を称え、現在の「ビリー・ジーン・キング・カップ」となった。

日本対イタリアのおすすめ視聴方法は？

ビリー・ジーン・キング・カップ日本vsイタリアは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。