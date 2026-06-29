W杯グループリーグ敗退のウルグアイ、ビエルサがバルベルデらに「お前たちは私を見捨てたんだぞ」

北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグで敗退したウルグアイ代表だが、やはりチーム崩壊がその要因だったのかもしれない。

W杯グループHの順位はスペイン（勝ち点7）、カーボベルデ（勝ち点3）、ウルグアイ（勝ち点2）、サウジアラビア（勝ち点2）となり、3位で大会から姿を消すことになったウルグアイ。マルセロ・ビエルサ監督率いるチームは以前からチーム崩壊が噂されていたが、第3節スペイン戦（●0-1）では早期交代を命じられた主将フェデ・バルベルデが激しい憤りを隠さずベンチに下がるなど、その険悪とされる雰囲気が表面化したようだった。

厳格かつ緻密な戦術を植え付けるビエルサ監督に選手たちが反感を持っていたとも噂されるが、アルゼンチン指揮官は敗退後、そんな選手たちに対して痛烈なメッセージを伝えていたという。大手メディア『ESPN』のセバス・ジョバネッリ記者によれば、次のような言葉を口にしたとのことだ。

「私は悲しみとともにここを去る。お前たちが私を見捨てたからだ」

この言葉は、とりわけバルベルデらチームの重鎮たちに向けられたものだったようだ。

なおビエルサ監督は、公の場でも失望の気持ちを隠さなかった。グループリーグ敗退直後の記者会見では、こんなことを語っていた。

「私たちは勝ち点7を獲得するためにプレーし、2ポイントしか獲得できなかった。それが私の職務の結果だ」

「私がウルグアイのフットボールに残したものは何もない。ある国のために3年間働いて結果をつかめなければ、何も定着させられなかったということだ。W杯予選を4位、コパ・アメリカを3位で終えたことも価値を持たない。今大会のパフォーマンスについては、改めて定義する必要もないだろう」

なお今季、レアル・マドリーではシャビ・アロンソ氏、ウルグアイ代表ではビエルサ監督との関係不和が噂されたバルベルデは、メディアやSNSでキャプテンやリーダーとしての資質が疑われる事態となっている。